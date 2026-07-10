Diez de los once fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) son extranjeros

Almería, 10 jul (EFE).- El incendio que desde ayer afecta a Los Gallardos, en Almería, se ha cobrado hasta el momento al menos la vida de 11 personas, de las que -a falta de la identificación definitiva- diez son extranjeras, mientras que un total de 600 personas han tenido que ser desalojadas y 193 se encuentran realojadas en distintos albergues.

En declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado que de los 600 desalojados, 193 están acogidos en diferentes albergues y en centros provisionales como el teatro de Lubrín, en un polideportivo de Garrucha y también en un convento de Antas.

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Desde este jueves actúa un dispositivo compuesto por 464 efectivos, 124 vehículos, casi una veintena de medios aéreos, y esta mañana, desde las 8.00 horas, se han incorporado muchísimos medios aéreos, mientras que desde el Infoca se está trabajando con 21 retenes, 9 camiones y diferentes técnicos de operaciones hasta los cerca de 180 efectivos.

Cuatro de los fallecidos, al parecer, iban en un coche, todos son extranjeros y posiblemente británicos por el indicio del volante contrario del vehículo, pero aún pendientes de identificar. Las otras siete personas muertas iban en un grupo de nueve, de las que dos pudieron salvarse, según ha desvelado Sanz, que ha detallado que uno de ellos es de nacionalidad española y el resto podrían ser también extranjeros -belgas o británicos-. EFE

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