Detenidos por protestar durante La Vuelta irán a juicio tras rechazar conformidad

Valladolid, 10 jul (EFE).- Los cuatro detenidos por tratar de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España el 11 de septiembre de 2025 en Valladolid en protesta por la participación de un equipo israelí, han rechazado este viernes cualquier acuerdo de conformidad e irán a juicio el próximo 10 de noviembre.

Así lo han comunicado en declaraciones a los periodistas tras la vista previa celebrada en los juzgados de la capital vallisoletana y a la que ha precedido una concentración convocada por la plataforma 'Apoyo a los Encausad@s de la Vuelta Ciclista en Valladolid', en la que han participado unas setenta personas.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Fiscalía mantiene las penas de 21 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y por alteración del espectáculo deportivo para los cuatro procesados, mientras que para dos de ellos suma cuatro meses de cárcel más por resistencia a la autoridad.

La acusación particular, ejercida por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), a la que los encausados consideran un "lobby sionista", eleva las penas a 26 y 31 meses de cárcel, respectivamente

PUBLICIDAD

En ambos casos, al superar el umbral de los 24 meses, cabe la posibilidad de que los acusados ingresen en prisión.

El abogado de la defensa ha reiterado la petición de absolución, ya que reconocen los hechos, pero no los consideran un delito, y ha pedido a la jueza que retire a la acusación popular del proceso, ya que es "extemporánea" al haberse solicitado fuera de plazo. La magistrada estudiará la petición

PUBLICIDAD

"No reconocemos legitimidad a que esta gente se persone en el proceso, ya que responde a intereses extranjeros, y no vamos a responder a las preguntas de la acusación popular si se mantiene", ha asegurado Jorge Lebrero, uno de los encausados, que ha afirmado que sí responderá a la jueza, a la fiscal y a su abogado.

Lebrero ha reconocido sentirse "muy tranquilo" y ha asegurado que "no les queda espacio para tener miedo" tras las imágenes del "genocidio" en Gaza, así como ha señalado que sabían que sus acciones podían traducirse en penas de prisión y que las asumen.

PUBLICIDAD

Tras la vista previa, los activistas han asegurado que volverán a concentrarse antes del juicio, previsto para las 10.00 horas del 10 de noviembre, y que en este tiempo realizarán diversas actividades reivindicativas. EFE

(Foto) (Vídeo)