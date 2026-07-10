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Declara un policía al que Leire Díez habría acudido para comprometer a la jueza de los ERE

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Madrid, 10 jul (EFE).- El juez Santiago Pedraz toma declaración este viernes como testigo a un policía nacional al que la exmilitante del PSOE Leire Díez habría recurrido para obtener información que pudiera comprometer a la juez del caso ERE, la magistrada Mercedes Alaya, según apuntó en un informe la Guardia Civil.

Aunque estaba previsto inicialmente, finalmente no acudirá este viernes ante el juez la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cuya citación se ha pospuesto al próximo 15 de julio debido al fallecimiento de su madre.

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De esta forma, el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional culmina cuatro días consecutivos de testificales con la citación de Rafael Salvador, un policía con el que Leire Díez se habría reunido hasta en tres ocasiones y al que según la UCO los investigados denominaban Torrente. La Guardia Civil halló en poder de Leire Díez grabaciones de sus encuentros con el policía.

Según la UCO, Díez se vio con este policía el 13 de febrero y el 14 de julio del año 2020 en Sevilla y Madrid, respectivamente, con la finalidad de obtener información "que pudiera comprometer a la magistrada Alaya", para cuestionar las investigaciones que llevó a cabo. También alude a un encuentro en julio de 2024 en Zaragoza.

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Además del caso de los ERE, Alaya investigó el caso Isofotón, sobre ayudas a una empresa malagueña, o el de Aznalcóllar, un procedimiento sobre un supuesto amaño en la adjudicación de la explotación de una mina sevillana en el que estuvo imputado el expresidente de la SEPI Vicente Fernández -investigado en el caso Leire- por su gestión en la Junta de Andalucía, previa a SEPI, aunque tras el juicio resultó absuelto.

Al día siguiente del primer encuentro con el agente, Díez mensajeó al expresidente de la SEPI para decirle que ya tenía lo suyo y que iba a por los ERE. "Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe", escribió.

Antes de su segunda reunión con el agente, la exmilitante dijo a este policía que las conversaciones que habían mantenido en invierno habían servido para que "desde posiciones elevadas, gente que es capaz de tomar decisiones y ejecutarlas (...) estén dispuestos a tomar medidas".

Con esta declaración, el juez Pedraz sigue avanzando en su investigación sobre el caso Leire: presuntos amaños en adjudicaciones públicas y una trama dedicada supuestamente a boicotear causas judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno. EFE

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