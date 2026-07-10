Dani Mérida, primer finalista de la Copa del Rey de Tenis en Huelva

Huelva, 10 jul (EFE).- El tenista madrileño Dani Mérida se ha clasificado para la final de la Copa del Rey de tenis, que se disputa en Huelva, tras ganar por 3-6, 6-3 y 10-7 al castellonés Roberto Bautista.

Mérida ha necesitado el súper tie-break para vencer, tras un primer set a favor de Bautista, que comenzó mejor el partido, rompiendo el saque del rival y poniéndose 2-0.

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En una tarde con mucho público en las gradas, el partido estuvo igualado en todas sus fases, y solo el dominio en la red de Mérida hizo que se inclinase la balanza a su favor.

Al final, solo el desempate hizo que se clasificase para la final, que se disputará este sábado con el ganador del partido entre Pablo Carreño e Iñaki Montes, desplazado de su horario previsto hasta el final del partido del Mundial entre España y Bélgica.

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Si Dani Mérida gana el trofeo, revalidará el triunfo que consiguió en 2024, al superar a Dominic Thiem en semifinales y a Fabio Fognini en la final. EFE

maf/sab