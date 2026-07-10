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Condenan a 33 años de cárcel al asesino del excampeón mundial de ciclismo Marlon Pérez

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Bogotá, 10 jul (EFE).- Un tribunal colombiano condenó a 33 años y cuatro meses de prisión a Edison Arley Posada por el asesinato en octubre de 2024 del ciclista Marlon Alirio Pérez, campeón de la carrera por puntos en el Mundial Juvenil de Ecuador de 1994, informó este viernes la Fiscalía.

Según la investigación, Pérez fue asesinado la noche del 3 de octubre de 2024 en la aldea Camargo del municipio de El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia (noroeste).

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Las pesquisas establecieron que ese día la víctima y Posada estuvieron durante varias horas consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento comercial en compañía de una mujer y posteriormente se dirigieron hacia la vivienda del deportista.

Sin embargo, antes de llegar al inmueble, Posada lo atacó con un cuchillo y le causó una herida mortal en el cuello, según el dictamen de Medicina Legal.

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La Fiscalía también probó en el juicio que, tras el homicidio, el hoy condenado cambió de ropa para evitar ser identificado por las autoridades.

Posada fue capturado el 13 de octubre de 2024 en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía en El Carmen de Viboral y días después un juez le impuso cárcel preventiva y fue procesado por el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia dejó en firme este viernes la condena de 33 años y cuatro meses de prisión tras resolver el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado, al considerar probada su responsabilidad por el delito de homicidio agravado.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una sanción de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 20 años.

Marlon Alirio Pérez, de 48 años cuando ocurrió el crimen, tuvo una destacada trayectoria en el ciclismo colombiano e internacional.

Fue campeón mundial juvenil de la prueba por puntos en 1994, campeón de la contrarreloj en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y campeón mundial de tándem paracycling como guía de Javier Serna en 2017.

También fue tres veces campeón nacional de contrarreloj, ganó seis etapas de la Vuelta a Colombia y representó al país en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Sídney 2000 y Atenas 2004, así como en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 como guía. EFE

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