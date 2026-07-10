Cinco corredores trasladados al hospital tras el cuarto encierro de los Sanfermines

Pamplona, 10 jul (EFE).- Cinco corredores han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el encierro de los Sanfermines de este viernes, en el que se han producido nueve incidencias, ninguna de ellas por asta de toro, según el parte médico provisional.

Según ha informado la directora asistencial del HUN, Marta Martín, de las cinco incidencias que han requerido traslado al hospital, una presenta una contusión con deformidad en el brazo y las otras cuatro "contusiones en brazos y piernas de distinta índole".

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Además, otros cuatro corredores están en valoración en la plaza de toros pendientes de si son trasladados o no al Hospital Universitario de Navarra.

En cuanto a los corredores trasladados al hospital tras el encierro del jueves, aún permanecen ingresados dos de ellos, incluido el que sufrió la cornada en el brazo, que fue intervenido y está estable.

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El cuarto encierro de los Sanfermines ha estado protagonizado por toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez. EFE

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