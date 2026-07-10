Casi 27.000 personas aspiran a una de las 3.200 plazas para ingresar en la Guardia Civil

Madrid, 10 jul (EFE).- Un total de 26.806 personas opositan este sábado a una de las 3.240 plazas ofertadas este año para ingresar en la Guardia Civil, de las que 8.696 son mujeres, lo que supone un 33,44 % del total de aspirantes.

En cuanto al nivel de formación, 9.194 tienen titulación universitaria o de formación profesional, entre ellos, 903 con el título de máster y 9 con el de doctorado. La media de edad se sitúa en 27 años.

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Para el examen de conocimientos que se realiza este sábado se han establecido 20 sedes, ubicadas en localidades de doce comunidades autónomas: Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Los requisitos que se han evaluado previamente de los opositores son tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

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Las personas que aprueben esta primera prueba, un test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos, serán convocadas para realizar las pruebas físicas.

Una vez superadas, pasarán una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico.

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Los aspirantes que culminen este proceso se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo.

Superada esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales. EFE