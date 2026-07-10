Casa 47 recibe 131 propuestas de inmuebles para comprar a empresas y particulares

Madrid, 10 jul (EFE).- Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo, ha recibido 131 propuestas en la convocatoria pública lanzada para adquirir viviendas a particulares y empresas por 100 millones de euros para su posterior incorporación al parque estatal de vivienda asequible.

La convocatoria ha recibido 14 ofertas que agrupan estos 131 inmuebles, de los cuales el 88 % pertenecen a empresas y el 12 % a particulares, según ha señalado la entidad en un comunicado.

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Los inmuebles se encuentran mayoritariamente ubicados en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

Casa 47 iniciará ahora la revisión de toda la documentación presentada en cada propuesta, verificando que las viviendas cumplan las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en las bases.

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Asimismo, realizará una valoración individualizada de cada inmueble ofertado, atendiendo a criterios objetivos y de interés público, tales como su adecuación al planeamiento urbanístico, el cumplimiento de condiciones técnicas y de habitabilidad o la adecuación a la demanda territorial.

El presupuesto de esta convocatoria asciende a 100 millones de euros, que son destinados a satisfacer el precio de adquisición de las viviendas, así como todos los gastos e impuestos que se deriven de la compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación.

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Una vez resuelto el procedimiento de adjudicación mediante concurso, y siempre que exista crédito presupuestario disponible, se procederá a la adquisición por adjudicación directa, que se tramitará hasta el agotamiento del remanente presupuestario o hasta que así lo acuerde motivadamente el Órgano de Contratación.

Esta actuación de Casa 47 busca incrementar el parque público de vivienda, complementando otras iniciativas como la promoción de nuevas viviendas, la movilización de vivienda ya existente y la incorporación de activos procedentes de otras administraciones y entidades públicas. EFE

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