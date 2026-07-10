Borrell lamenta la crispación política, una circunstancia que "deteriora la democracia"

Cuacos de Yuste (Cáceres), 10 jul (EFE).- El exvicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell ha lamentado este viernes el grado de polarización política existente en España y ha advertido de que la descalificación permanente del adversario "dificulta el diálogo y acaba deteriorando la democracia".

En declaraciones a EFE antes de clausurar en el Monasterio de Yuste el curso 'Relaciones UE-ALC: oportunidades y desafíos en un mundo en transformación', celebrado dentro del programa Campus Yuste, Borrell ha dicho que cualquier ciudadano interesado por la política "debe sentirse disgustado" por la forma en que se desarrolla actualmente el debate público.

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"Tenemos un exceso de superlativos y descalificamos en exceso", ha afirmado.

Como ejemplo, se ha referido a las críticas dirigidas al Comité Federal del PSOE y ha señalado que este órgano "se puede criticar por muchas razones", pero ha rechazado que pueda calificarse de "comité criminal" al entender que ese tipo de expresiones "descalifica la acción política".

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También ha reconocido que el PSOE ha atravesado "casos de corrupción, pocos, pero graves", aunque ha insistido en que no pueden equipararse situaciones diferentes ni trasladar la imagen de que "todo está corrompido".

"No son todos iguales. No se puede poner en el mismo saco a doña Begoña Gómez, al señor Ábalos o al señor Zapatero. Son casos distintos que tratan de crear una imagen de que todo está corrompido y que, como dicen, el PSOE sea la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones", ha dicho.

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A su juicio, se trata de "un lenguaje inaceptable", pues en el PSOE hay centenares de miles de personas que hacen su trabajo "honradamente".

Borrell ha defendido que la democracia "se basa en el diálogo" y ha lamentado que el debate parlamentario esté marcado "por el insulto y la confrontación".

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En este sentido, ha advertido de que el hecho de que una parte importante de la ciudadanía desconfíe de la justicia constituye "un problema", con independencia de que esa percepción responda o no a la realidad.

Asimismo, ha apuntado que algunos comportamientos de jueces han contribuido a alimentar esa desconfianza, aunque ha precisado que se refería a "algún juez" y no al conjunto de la judicatura.

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Asimismo, ha lamentado que, a su juicio, el aumento del gasto en defensa no se haya debatido en el Parlamento y ha considerado que habría sido preferible un debate abierto sobre esa decisión y sobre su financiación.

En este sentido, ha sostenido que "cuanta menos información, menos debate, más crispación, más insulto y más desprecio al adversario, menos atractiva es la democracia". EFE

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