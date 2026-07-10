Asociaciones de jueces lamentan que las nuevas plazas no entren antes en funcionamiento

(Actualiza la NA5243 con una aclaración de fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes)

Madrid, 10 jul (EFE).- Las asociaciones Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia han lamentado este viernes que la entrada en funcionamiento de las primeras nuevas plazas judiciales creadas por el Gobierno no se vaya a producir hasta el próximo 31 de diciembre.

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En un comunicado conjunto señalan que la creación de 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 "concreta una reivindicación común de todas las asociaciones judiciales".

Recuerdan que vienen demandando desde hace tiempo el incremento de la planta judicial y del número de integrantes de cada tribunal como instrumento para afrontar el incremento de litigios y la elevada carga de trabajo en la administración de justicia.

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Añaden que esta decisión va en la dirección correcta para adecuar la dimensión de los tribunales a las necesidades crecientes de profesionales del derecho y de la ciudadanía y entienden que "es un impulso importante que debe tener continuidad en el futuro con esfuerzos semejantes tratando de paliar un déficit crónico".

Por ello reconocen el esfuerzo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y animan a que no sea una medida excepcional sino el inicio de una política continuada de ampliación de la planta judicial.

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No obstante lamentan que "la entrada en funcionamiento de las primeras plazas no esté prevista hasta el 31 de diciembre y que el grueso de las mismas no se haga efectivo hasta junio y noviembre de 2027, lo que retrasa la incidencia real de esta medida sobre la carga de trabajo que soportan jueces y tribunales".

Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han aclarado que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al decreto de creación de las 500 unidades judiciales indicaba que resulta imprescindible que las nuevas plazas cuenten con la antelación suficiente con los medios materiales, tecnológicos y personales adecuados.

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El acuerdo del CGPJ añadía que en particular deberá garantizarse la adecuada dotación de espacios físicos, despacho, equipos informáticos, infraestructuras y medios tecnológicos así como el correlativo incremento de las plantillas de las oficinas judiciales.

Y agregaba que todo ello incluyendo letrados de la Administración de Justicia en la proporción necesaria para asegurar el correcto funcionamiento de las nuevas plazas judiciales. EFE

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