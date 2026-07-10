Argüello dice que él no habló del Gobierno y que cada uno verá por qué se siente aludido

Valladolid, 10 jul (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sostenido este viernes que él ayer no habló del Gobierno cuando dijo que "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones", aunque "cada uno verá por qué se siente aludido"·

En declaraciones a los medios en Valladolid tras la firma de un convenio sobre conservación de patrimonio, Argüello ha dicho que se trata de una cita de San Agustín y de Benedicto XVI que hacían "una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos".

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Sobre la carta que le ha enviado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por su alusión a la "banda de ladrones", y en la que el político se pregunta sobre si se calificara "a la Iglesia como una banda de agresores sexuales?", lo que se "sería falso y profundamente injusto", el prelado ha dicho que la iglesia en su conjunto ha asumido la responsabilidad por lo ocurrido con algunas personas.

El presidente de la Conferencia Episcopal no ha querido entrar en más detalles sobre una carta que considera una "correspondencia que debería ser privada".

"A mí siempre me alegra que podamos dialogar; lo que me extraña siempre de las cartas es que lleguen antes a los medios de comunicación que al destinatario", ha zanjado. EFE

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