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Arévalo, primer jugador de El Salvador en ganar en Wimbledon, junto a Ostapenko en mixto

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Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El salvadoreño Marcelo Arévalo junto a la letona Jelena Ostapenko se proclamaron campeones del cuadro de dobles mixto del torneo de Wimbledon tras vencer en la final a los australianos Storm Hunter y Marc Polmans.

Arévalo y Ostapenko protagonizaron una contundente remontada para batir a sus adversarios por 4-6, 7-5 y 6-2, después de una hora y 56 minutos en la pista central. Fue el primer título de Grand Slam en esta modalidad para ambos.

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Con el triunfo Arévalo también aseguró su tercer título de Grand Slam y se convirtió en el primer jugador de El Salvador en lograr un título en Wimbledon. De 35 años puede obtener aún un nuevo logro el sábado en el All England Club, cuando dispute la final de dobles masculino junto al croata Mate Pavic.

“Significa muchísimo, viniendo de El Salvador, un país que no es conocido por el tenis”, añadió Arévalo. “Simplemente estoy agradecido de estar aquí… Solo quiero seguir inspirando a la gente de mi país y a los niños de mi país para que crean que, cuando te esfuerzas al máximo y crees en tus sueños, puedes lograr grandes cosas en la vida”, comentó.

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“En el segundo set estábamos abajo por una rotura. Luchamos hasta el final. Marcelo es un jugador increíble y siempre tiene un talante positivo. Su energía fue clave", relató la jugadora letona que se problamó campeona de Roland Garros individual en el 2017 y el de dobles del Abierto de Estados Unidos de hace dos años junto a Lyudmyla Kichenok. EFE

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