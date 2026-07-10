Academias de cine regionales españolas y la portuguesa expresan su apoyo al cortometraje

Madrid, 10 jul (EFE).- Varias academias de cine y audiovisual españolas (en concreto las de Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia), además de la Academia Portuguesa de Cinema, han expresado este viernes su apoyo al cortometraje tras la decisión de Movistar Plus+ de realizar cambios en este área.

Consultada por EFE, la empresa no explica en qué consiste esa remodelación, pero según publicó el medio especializado Audiovisual 451, Movistar Plus ha decidido dejar de apoyar la producción de cortos a través de su programa Proyecto Corto, que llevaba activo casi tres décadas. La plataforma solo adquirirá cortometrajes ya realizados y que hayan sido al menos preseleccionados para los premios Goya y los Oscar.

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Las firmantes del comunicado remarcan que el cortometraje es una pieza fundamental del ecosistema audiovisual, ya que impulsa el talento emergente, fomenta la innovación creativa y contribuye a la diversidad cultural.

"Por ello, consideramos imprescindible mantener el compromiso con un formato que ha sido, y sigue siendo, esencial para el desarrollo del cine y de sus profesionales", asegura el texto, que se suma a otro comunicado de Apoyo al Cortometraje en Movistar Plus+, impulsado por la Coordinadora del Cortometraje Español, PNR Plataforma Nuevos Realizadores, AIC Asociación de la Industria del Cortometraje y Alianza Audiovisual. EFE

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