Victoriano del Río afronta su 15ª presencia en San Fermín

Pamplona, 08 jul (EFE).- Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río protagonizarán este jueves, 9 de julio, el tercer encierro de los Sanfermines, en la que será su 15ª participación en Pamplona, con toros de entre 565 y 610 kilos de peso que por la tarde serán lidiados en la Plaza de Toros.

El ejemplar de mayor peso es Entonado, de capa negra y nacido en mayo de 2021, con 610 kilos. Le siguen Jara, colorado chorreado, de septiembre de 2021, con 605 kilos; Soleares, negro, de octubre de 2020, con 595 kilos; Jilguero, colorado, de octubre de 2020, con 590 kilos; Casero, negro, de septiembre de 2020, y Devoto, negro bragado, meano y axiblanco, ambos con 585 kilos.

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Completan el grupo Alabardero, castaño, con 570 kilos, y Ansioso, negro mulato listón bociclaro, de 565 kilos, el más ligero del lote. Seis de ellos participarán en el encierro y en la corrida posterior.

Los ocho animales pertenecen a la ganadería de Victoriano del Río Cortés, uno de los hierros habituales de la Feria del Toro de Pamplona y uno de los más reconocidos del panorama taurino actual.

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Por la tarde, los astados serán lidiados en el coso pamplonés por Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda.EFE