Temas del día de EFE España del viernes 10 de julio

CASO LEIRE

Madrid - El juez que investiga a una presunta trama para desestabilizar causas judiciales del PSOE o el Gobierno continúa los interrogatorios para esclarecer el alcance de la organización en la que, según la UCO, también participaba el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Los incendios forestales se multiplican en distintas comunidades autónomas alimentados por las altas temperaturas, con fuegos recientes en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, mientras que en Cataluña, la comunidad más castigada, un rebrote en un municipio de Lleida mantiene confinadas a más de 20.000 personas.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SANIDAD INTERTERRITORIAL

Madrid - El Ministerio de Sanidad y las comunidades se reúnen en el Consejo Interterritorial de Salud que debe aprobar el manual de buenas prácticas en eutanasia, aunque todos los consejeros autonómicos quieren priorizar la discusión sobre el estatuto marco, que sigue sin poner de acuerdo al Ejecutivo con los sindicatos médicos.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística publica sus estadísticas experimentales sobre la ocupación de los alojamientos turísticos en 2025 y hasta marzo de 2026, un año para el que los expertos esperan niveles sólidos, pese al impacto de la subida de precios de los últimos meses.

PUBLICIDAD

(Texto)(Infografía)

GOBIERNO ANDALUCÍA

Sevilla - El nuevo Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno, en el que Manuel Gavira, de Vox, ocupará la vicepresidencia segunda, y en el que habrá otros dos vicepresidentes del PP, se reúne por primera vez en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PARTIDOS PP

Valladolid - La organización juvenil del PP, Nuevas Generaciones, celebra en Valladolid su XVI congreso nacional, donde renovarán su dirección con un nuevo presidente, Ignacio Dancausa, quien releva a Bea Fanjul tras más de seis años en el cargo.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PRINCESA LEONOR

San Javier (Murcia).- La princesa Leonor pone fin este viernes a su etapa de formación militar y a su paso por los tres Ejércitos que, como heredera de la Corona, la han preparado durante los últimos tres años para convertirse en la primera mujer en ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas cuando llegue al trono.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CORONAVIRUS DESINFORMACIÓN

Valencia - Con la historia de Jorge Lis, el campeón de motociclismo que murió por coronavirus tras dejarse convencer por la desinformación y rechazar ponerse una vacuna, EFE publica una nueva entrega de su serie 'Noticias falsas, víctimas reales', que da voz a damnificados por la desinformación de todo el mundo.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SANFERMINES 2026

Pamplona - Con el 'Día Infantil' los más pequeños se convierten en los protagonistas de los Sanfermines este 10 de julio, en el que por primera vez se lanzará un 'txupinazo txiki', acto destacado de una jornada en la que los toros de Álvaro Núñez corren el cuarto encierro de las fiestas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRUNO MARS

Madrid - El cantante estadounidense Bruno Mars ofrece en Madrid el primero de sus dos únicos conciertos en España en el marco de su gira mundial 'The Romantic Tour', en la que presenta su nuevo álbum tras éxitos como 'APT' y 'Die With a Smile'.

(Texto) (Foto)

MÚSICA FESTIVALES

Madrid - Traspasado su ecuador, Mad Cool celebra su tercera jornada con un ojo en las actuaciones de artistas como Pixies, Kings of Leon, Halsey o Twenty One Pilots y otro en la gran pantalla dispuesta en mitad del festival para seguir el partido de España en cuartos de final del Mundial de fútbol.

(Texto) (Foto)

Bilbao - El cantante y compositor británico Robbie Williams protagoniza como cabeza de cartel la segunda jornada del Festival Bilbao BBK Live, en el que presenta su 'Long 90’s Tour', una mirada nostálgica a la década que marcó su carrera y que acompaña al lanzamiento de su álbum 'Britpop'.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LIBROS VERANO

Madrid - Las vacaciones de verano son el momento ideal para dedicarle más tiempo a la lectura, ya sea para evadirse, reflexionar, expandir horizontes o para ponerse al día con los libros y autores más destacados de lo que va de año.

(Texto)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8021473148, 8013831481)

TIEMPO CALOR

Madrid - Aunque la ola de calor terminó, las temperaturas siguen siendo elevadas, por encima de los 38 grados en Andalucía, Baleares y los cauces del Ebro, Tajo y Segura, en un viernes que vendrá acompañado de probables tormentas veraniegas, algunas incluso con granizo, y de rachas muy fuertes de viento en distintos puntos de la península ibérica.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Sevilla.- GOBIERNO ANDALUCÍA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside e interviene en el acto de toma de posesión de los miembros del Consejo de Gobierno Palacio de San Telmo. Posteriormente, se reúne el Consejo de Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo).

10:30h.- San Javier (Murcia).- CASA REAL.- Los reyes, Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía entregan reales despachos de empleo en la Academia General del Aire y del Espacio Academia General del Aire y del Espacio (AGA). Asiste la ministra de Defensa, Margarita Robles. Santiago de la Ribera (Murcia). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- UNIÓN MEDITERRÁNEO.- El ministro de Exteriores, José Manuel ALbares, se reúne con el secretario general interino de la Unión por el Mediterráneo, Fadi Hajali, en la sede de la Unión por el Mediterráneo.

11:00h.- Madrid.- PARLAMENTOS EUROPA.- Comité Permanente de CALRE (Conferencia de las Asambleas legislativas regionales de Europa). Interviene la presidenta de CALRE y del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez Bastida. Salón de Pasos Perdidos del Senado. (Texto)

11:30h.- Sant Cugat del Vallès (Barcelona).- ARCHIVO ARAGONÈS.- El presidente catalán, Salvador Illa, encabeza la incorporación del fondo presidencial del 132º. presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al Archivo Nacional de Cataluña (ANC). Arxiu Nacional de Catalunya (C/ Jaume I, 33-51) y streaming en https://www.youtube.com/@ArxiuNacionalCat. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ofrece una rueda de prensa tras celebrar un encuentro con diferentes entidades para evaluar las acciones el Gobierno en relación al Reglamento de Retorno de la Unión Europea. Convento de Sant Agustí (acceso por plaza Acadèmia). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- San Lorenzo de El Escorial.- PARTIDOS PP.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, clausura el curso "La revolución de la inteligencia artificial: más allá del ruido" dentro de los Cursos de Verano de la UCM. Hotel Victoria, Sala Éboli. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:30h.- Valladolid.- PARTIDOS PP.- Nuevas Generaciones del Partido Popular celebra su XVI Congreso Nacional para elegir a una nueva cúpula. Centro Cultural Miguel Delibes. Avenida del Real Valladolid, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TRANSPORTE VIAJEROS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de usuarios del transporte público en España en mayo de 2026. (Texto) (Infografía)

10:00h.- Tarragona- Jordi Hereu ministro de Industria y Turismo, visita el centro de servicios y coworking Ecoespai-Alojamiento empresarial, en Mont-Roig del Camp (10:00h), donde a las 11:15 h, se reúne con representantes de campings en Playa Montroig, la Fundació Mas Miró (13:00h) y el complejo turístico Bonmo. A las 20:00 h, interviene en la inauguración del Foro de la Colonia de Tarraco.

10:00h.- Madrid.- ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica las estadísticas experimentales sobre la ocupación de los alojamientos turísticos en 2025 y en marzo de 2026. (Texto) (Infografía)

10:00h.- Madrid.- EMPRESAS ENERGÍA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con operadores de los sectores gasista y petrolero, en la sede del Ministerio. (Cobertura gráfica al inicio de la reunión)

11:30h.- Zaragoza.- ECONOMÍA ENERGÍA.- La presidenta del Grupo Red Eléctrica (Redeia), Beatriz Corredor, inaugura el Aragón Leaders Forum, una iniciativa organizada por Directivas de Aragón, Fundación Ibercaja, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) y el Gobierno de Aragón con el objetivo de anticipar las grandes tendencias globales. Monasterio de Cogullada

11:30h.- Vitoria.- MERCEDES SINDICATOS.- Representantes de los sindicatos ELA, LAB y ESK en la planta de Mercedes de Vitoria denuncian durante una concentración la modificación de la contratación temporal en esta empresa que desde hace menos de un año se realiza a través de empresas externas. Plaza de la Virgen Blanca.

13:00h.- Santander.- SEGURIDAD SOCIAL.- El ministra de Inclusión y Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, clausura el curso "Seguridad Social, un puente entre generaciones", en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (Atiende a los periodistas sobre las 12:15 horas). Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- Una operadora de Emergencias declara como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas. Juzgados. (Texto)

09:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El fiscal adscrito a la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado Jaime Luaces Masaveu y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, y representantes de CEAR y de la Fundación Tent participan en eI Congreso de Extranjería organizado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Sala Truss – Movistar Arena (Puerta 64/65).

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- DEFENSA SEGURIDAD.- El exsecretario general de la OTAN y exAlto Representante de la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea Javier Solana participa en el curso de verano de la Universidad Complutense 'El imperativo de la seguridad y defensa en la UE' Hotel Victoria. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Barcelona.- VACUNACIÓN POLICÍAS.- La exconsellera de Salud Alba Vergés declara como acusada en el juicio por el retraso en la vacunación del covid a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña. Audiencia de Barcelona. Sección Sexta. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- ESPIONAJE POLÍTICO.- La exdirectora del CNI Paz Esteban declara como investigada ante la jueza que instruye la querella por el espionaje al exdirigente de ERC y excargo del Govern Sergi Sabrià con Pegasus. Juzgado de instrucción número 23 de Barcelona (Texto)

10:00h.- Lorca (Murcia).- MALTRATO ANIMAL.- Se abre un nuevo juicio contra los responsables de la granja porcina de Alhama de Murcia acusados de maltrato animal en un caso que documentó Jordi Évole junto a Maltrato Animal, cuyo cofundador, Javier Moreno, declara como testigo. Juzgado de lo Penal 1 (Texto)

11:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez que investiga a una presunta trama para desestabilizar causas judiciales del PSOE o el Gobierno interroga a Rafael Salvador, un agente de la Policía Nacional en Sevilla que se vio con Leire Díez cuando esta buscaba información sobre la juez de los ERE, Mercedes Alaya. Calle García Gutiérrez (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Ermua.- MIGUEL ÁNGEL BLANCO.- El Ayuntamiento de Ermua homenajea al edil del PP de esta localidad Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 29 años de su secuestro y posterior asesinato por parte de la banda terrorista ETA. Monumento a las víctimas del terrorismo de San Pelayo. (Texto) (Foto)

12:00h.- Valladolid.- ISRAEL PALESTINA.- Los cuatro encausados por protestar durante la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid acuden a la vista preliminar en los juzgados de Valladolid, donde previamente se ha convocado una protesta. Juzgados de Valladolid (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Santander.- SEGURIDAD SOCIAL.- La ministra de Inclusión y Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, clausura el curso "Seguridad Social, un puente entre generaciones", en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, antes de lo cual atiende a los periodistas sobre las 12.15 horas. Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

08:00h.- Pamplona.- SANFERMINES ENCIERRO.- Cuarto encierro de los Sanfermines 2026 con la ganadería de Álvaro Núñez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Barcelona.- INCENDIOS FORESTALES.- El director general de Bosques de la Generalitat, Jaume Minguell, y la directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Departamento de Interior, Tamara Garcia, ofrecen una sesión técnica sobre la estrategia de gestión forestal y prevención de incendios. Gran Via de les Corts Catalanes, 612 (Texto)

10:00h.- Bolbao.- MENORES INTERNET.- Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, se reúne con miembros del Comité de Personas Expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia, en el espacio cultural feminista Sinsorga. C/ Askao, 9 (Cobertura oficial)

10:30h.- Madrid.- SANIDAD INTERTERRITORIAL.- La ministra de Sanidad, Mónica García, preside el pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. Ofrece declaraciones a los medios a las 10:15 horas y dará una rueda de prensa a partir de las 15:00 horas. Paseo del Prado. 18-20. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Guadalajara.- ECLIPSE SOLAR.- El director del Observatorio Nacional y del Real Observatorio de Madrid y presidente de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses 2026-2027-2028, Rafael García Bachiller, participa en una charla de la campaña de comunicación social de la ciencia 'De 12 en 12 — Rumbo al Eclipse Total'. Centro de prensa.

11:00h.- Barcelona.- CONGRESO FISIOTERAPIA.- Unos 1.500 expertos se reúnen en Barcelona en el Congreso Internacional de Fisioterapia, que aborda el dolor crónico. CCCB (Texto)

11:00h.- Toledo.- EDUCACIÓN UNIVERSIDADES.- Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, visita la Universidad de Castilla-La Mancha, con motivo del convenio suscrito con el Consejo Superior de Deportes para la colaboración en actividades científicas de investigación y desarrollo tecnológico, en la Facultad de Ciencias del Deporte.

11:00h.- CENTROS TECNOLOGICOS.- Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Interviene en la presentación del informe 'Valor e impacto económico de los Centros Tecnológicos FEDIT', en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV). A su llegada, atiende a los medios de comunicación.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- Madrid.- ESTATUTO ARTISTA.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con productoras, plataformas y representantes de las personas artistas para dar seguimiento a la tramitación del Real Decreto de relación laboral especial de personas artistas, técnicas y auxiliares. Ministerio de Trabajo y Economía Social

11:30h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- Rueda de prensa para presentar los espectáculos del segundo fin de semana del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que incluye el estreno absoluto este viernes de 'A quien cantaré yo mis quejas', con Rosa León y Pepe Viyuela. Parador (Texto) (Foto)

11:30h.- Sant Cugat del Vallès (Barcelona).- ARCHIVO ARAGONÈS.- El presidente catalán, Salvador Illa, encabeza la incorporación del fondo presidencial del 132º. presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al Archivo Nacional de Cataluña (ANC). Arxiu Nacional de Catalunya (C/ Jaume I, 33-51) y streaming en https://www.youtube.com/@ArxiuNacionalCat. (Texto) (Foto)

12:00h.- Gijón.- SEMANA NEGRA.- La Semana Negra de Gijón da a conocer a los ganadores de los premios en su trigésimo novena edición. Museo del Ferrocarril de Asturias (Texto) (Foto)

18:00h.- Barcelona.- FESTIVAL CRUÏLLA.- El Festival Cruïlla celebra su tercera jornada con las actuaciones de David Byrne, The Black Crowes, Ezra Collective o Arde Bogotá, entre otros artistas. Parc del Fòrum (Texto) (Foto)

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Borja Jiménez lidian toros de la ganadería de Álvaro Núñez dentro de la Feria del Toro de Pamplona. Plaza de toros (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- FESTIVAL MAD COOL.- Tercera jornada del festival Mad Cool 2026, con artistas como las banda Pixies y Kings of Leon, la artista solista Halsey o la pareja de Dj Twenty One Pilots. Ibedrola Music (Texto) (Foto)

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA STING.- Concierto del cantante británico Sting en su gira 'Sting 3.0'. Palmetum (anexo)

22:00h.- Granada.- MANUEL DE FALLA.- El Festival Internacional de Música y Danza de Granada acoge el estreno de la primera versión de 'La vida breve', la conocida ópera con la que Manuel de Falla ganó el concurso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero que el compositor nunca llegó a escuchar. Palacio de Carlos V (Foto)

22:00h.- Telde (Gran Canaria).- MÚSICA REGUETÓN.- Concierto de los protagonistas de la serie 'La reina del flow', Carlos Torres, Jay Torres, María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Juan Palau y Kevin Bury. Auditorio José Vélez

20:30h.- Madrid.- BRUNO MARS.- Primero de los dos únicos conciertos en España de Bruno Mars en el marco de su gira mundial 'The Romantic Tour', en la que presenta su nuevo álbum tras éxitos como 'APT' y 'Die With a Smile'. Movistar Arena. (Texto) (Foto)

22:35h.- Bilbao.- BBK LIVE.- Segunda jornada del Festival BBK Live, con la actuación de Robbie Williams. Kobetamendi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Sevilla.- FESTIVAL ICÓNICA.- Concierto que Omar Courtz en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España. EFE

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245