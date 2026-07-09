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Shavon Shields deja el Olimpia Milán

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Roma, 9 jul (EFE).- El Olimpia Milán se despidió este jueves de su capitán, el estadounidense Shavon Shields, quien jugó seis temporadas en el conjunto italiano, donde consiguió un récord de anotación en la Euroliga, diez trofeos o un título de liga como MVP.

"¿Por dónde empezar, Shavon Shields? Seis años en el Olimpia Milán, momentos difíciles -dos lesiones graves- y muchos momentos gloriosos, con el broche de oro al triplete y una ovación de pie en el Arco della Pace", informó el club en un comunicado.

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"Todas las grandes historias terminan tarde o temprano. La de Shavon Shields, sin embargo, perdurará más allá de su etapa en Milán, un recuerdo imborrable. El Olimpia le agradece y le desea lo mejor en su futuro", subrayó.

Shields, con pasaporte danés y con 2,01 metros de estatura, fichó por el Baskonia en 2018 procedente del Aquila Basket Trento, conjunto de la liga italiana, después de una etapa previa en el Fraport Skyliners alemán.

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Tras su paso por el Baskonia, Shields continuó su carrera en Italia con el Olimpia Milán, donde se consolidó como una de las piezas más importantes del conjunto lombardo.

Uno de sus grandes momentos llegó en los 'playoffs' de la Euroliga de 2021, cuando firmó una actuación histórica ante el Bayern de Múnich: 34 puntos y 41 créditos de valoración.

El jugador, que comparte la capitanía junto a su compañero Giampaolo Ricci, ganó con el equipo milanés cuatro ligas, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia.

Los rumores de mercado lo colocaron recientemente en la órbita del Barça, pero varios clubes de la Euroliga también habrían mostrado interés en él. EFE

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