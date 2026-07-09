Rego llama a la juventud a organizarse y pelear por sus derechos frente a planes del PP

Bilbao, 9 jul (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho "un llamamiento a la juventud para que se organice, se acerque a los sindicatos de clase y siga peleando por sus derechos", frente a los planes "ultras" del PP de Alberto Núñez Feijóo.

Rego ha acudido al puerto de Bilbao para despedir al Aita Mari, el buque atunero transformado en embarcación de rescate dedicada a socorrer a migrantes en alta mar, que parte en unos días al Mediterráneo central a una nueva misión, dos meses después de culminar su misión 18 en esa zona.

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En declaraciones a los medios, la ministra ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manifestó aquí en Euskadi, "una posición muy alineada con la patronal, una posición ultra" planteando medidas que sitúan "a la clase trabajadora en una situación de vulnerabilidad", cuando planteó abordar el "cáncer" del absentismo laboral para lograr reducirlo.

"Feijóo revela claramente cuál es la agenda del Partido Popular" y hay que "tomar nota", porque está planteando "propuestas de extrema derecha y parece que se ha embarcado en una carrera desesperada por ser el más facha de España", ha asegurado.

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Por ello, Rego ha hecho "un llamamiento a la juventud de este país, para que se organicen, para que se acerquen a los sindicatos de clase y sigan peleando por sus derechos".

Según ha dicho, "costó mucho conquistar los derechos de la clase trabajadora en este país, mucha movilización de la gente trabajadora y de los sindicatos de clase, y es lamentable escuchar cómo el señor Feijóo pretende devolvernos prácticamente al siglo XIX, a una clase trabajadora prácticamente esclava y sin derechos".

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La ministra ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando "para que esto no sea así" y ha reiterado su petición "a la clase trabajadora joven, para que siga organizándose y siga defendiendo sus derechos".

Sira Rego ha agradecido a la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) responsable del Aita Mari y a toda su tripulación "el trabajo fundamental que están haciendo como parte de la sociedad civil, frente a las políticas migratorias que vemos a nivel global".

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Ha denunciado, en concreto, la actuación de la Administración de Estados Unidos frente a los inmigrantes y "la votación reciente en el Parlamento Europeo aprobando un reglamento de deportación de niños".

Frente a esas actitudes, la ministra ha destacado "el trabajo que estamos haciendo" desde el Gobierno de Pedro Sánchez, como la regularización administrativa de más de un millón de personas y la política migratoria de acogida para niños y niñas migrantes no acompañados. EFE

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