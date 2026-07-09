Espana agencias

Pedro Sánchez visitará La Línea (Cádiz) antes de la desaparición de la Verja de Gibraltar

Guardar
Google icon

Algeciras (Cádiz), 9 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará La Línea de la Concepción (Cádiz) el próximo lunes 13 de julio, dos días antes de la entrada en vigor provisional del tratado entre Reino Unido y la UE que supondrá el fin de la verja de Gibraltar, según ha informado este jueves el alcalde de la localidad, Juan Franco.

A través de una nota de prensa, el alcalde linense ha indicado que, además de al acto que se celebrará el lunes 13 en La Línea, el Gobierno de Gibraltar ha organizado un evento al día siguiente, 14 de julio, al que también ha sido invitado Sánchez.

PUBLICIDAD

Ese mismo día 14 se firmará en Bruselas de forma oficial el tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, según ha anunciado esta semana el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo. Tras la firma oficial, el miércoles 15 de julio entrará en vigor de forma provisional el acuerdo, por el que Gibraltar pasará a formar parte del Espacio Schengen al amparo de España, ya que el Reino Unido no pertenece a esta alianza de libre circulación de personas. Los controles de entrada se situarán en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar.

Juan Franco ha agregado que tiene interés en tratar con el presidente del Gobierno "cuestiones relacionadas con el futuro de los suelos que no son de titularidad municipal en la zona y su posible adquisición".

PUBLICIDAD

El alcalde ha confirmado que mantiene el contacto con el Gobierno de Gibraltar con vistas a la aplicación provisional del tratado, una comunicación que continuará durante el mes de agosto para abordar cuestiones de interés mutuo como los accesos.

El regidor ha considerado que el 15 de julio será "un día histórico que representa una realidad que ninguno de nosotros ha conocido hasta el momento". EFE

evr/fs

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un vuelo a Alicante no puede despegar por la cantidad de insectos que hay en cabina: “Nunca había visto una fiesta de mosquitos tan grande”

La aerolínea dejó a los pasajeros encerrados con los mosquitos durante 30 minutos antes de evacuar el avión

Un vuelo a Alicante no puede despegar por la cantidad de insectos que hay en cabina: “Nunca había visto una fiesta de mosquitos tan grande”

Cataluña mantendrá el tope al alquiler en la mayoría de municipios tensionados tras constatar que ha frenado la subida de precios

La Generalitat prorrogará la limitación más allá de marzo de 2027 en la mayor parte de las 271 localidades que tienen topada la subida de las rentas

Cataluña mantendrá el tope al alquiler en la mayoría de municipios tensionados tras constatar que ha frenado la subida de precios

La inesperada conexión entre el rey Carlos Gustavo de Suecia y Bonnie Tyler: el emotivo adiós a su cantante favorita, que inspiró el nombre de su perra

La Casa Real sueca ha mandado un comunicado para despedirse de la cantante británica

La inesperada conexión entre el rey Carlos Gustavo de Suecia y Bonnie Tyler: el emotivo adiós a su cantante favorita, que inspiró el nombre de su perra

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia revoca la sentencia que obligaba a concederle el arraigo familiar y avala que Extranjería archivara su solicitud al considerar imprescindible ese documento para acreditar el origen español del progenitor

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 10 de julio: Begoña se sentirá culpable por la ruptura de Andrés y Cloe hará una propuesta a Fina

Manuela advertirá a Claudia de Miguel en la ficción diaria de Antena 3

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 10 de julio: Begoña se sentirá culpable por la ruptura de Andrés y Cloe hará una propuesta a Fina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

La Justicia expulsa de España a un migrante que intentó acogerse a la regularización extraordinaria: Francia le prohibió entrar en el espacio Schengen hace una año

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

ECONOMÍA

Cataluña mantendrá el tope al alquiler en la mayoría de municipios tensionados tras constatar que ha frenado la subida de precios

Cataluña mantendrá el tope al alquiler en la mayoría de municipios tensionados tras constatar que ha frenado la subida de precios

La huelga de Renfe del 15 de julio afectará a más de 300 trenes de media y larga distancia

Pagar dos meses de alquiler por un piso vacío: la carrera de los universitarios por encontrar vivienda se adelanta al verano

Los clientes de Naturgy ya pueden reclamar la devolución de cantidades cobradas de forma ilegal por la gasista

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”