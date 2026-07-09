Pedro Sánchez visitará La Línea (Cádiz) antes de la desaparición de la Verja de Gibraltar

Algeciras (Cádiz), 9 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará La Línea de la Concepción (Cádiz) el próximo lunes 13 de julio, dos días antes de la entrada en vigor provisional del tratado entre Reino Unido y la UE que supondrá el fin de la verja de Gibraltar, según ha informado este jueves el alcalde de la localidad, Juan Franco.

A través de una nota de prensa, el alcalde linense ha indicado que, además de al acto que se celebrará el lunes 13 en La Línea, el Gobierno de Gibraltar ha organizado un evento al día siguiente, 14 de julio, al que también ha sido invitado Sánchez.

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Ese mismo día 14 se firmará en Bruselas de forma oficial el tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, según ha anunciado esta semana el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo. Tras la firma oficial, el miércoles 15 de julio entrará en vigor de forma provisional el acuerdo, por el que Gibraltar pasará a formar parte del Espacio Schengen al amparo de España, ya que el Reino Unido no pertenece a esta alianza de libre circulación de personas. Los controles de entrada se situarán en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar.

Juan Franco ha agregado que tiene interés en tratar con el presidente del Gobierno "cuestiones relacionadas con el futuro de los suelos que no son de titularidad municipal en la zona y su posible adquisición".

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El alcalde ha confirmado que mantiene el contacto con el Gobierno de Gibraltar con vistas a la aplicación provisional del tratado, una comunicación que continuará durante el mes de agosto para abordar cuestiones de interés mutuo como los accesos.

El regidor ha considerado que el 15 de julio será "un día histórico que representa una realidad que ninguno de nosotros ha conocido hasta el momento". EFE

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