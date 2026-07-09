Nuevas Generaciones del PP se renuevan con un candidato cercano a Ayuso avalado por Feijóo

Madrid, 9 jul (EFE).- Las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP arrancan este viernes su XVI Congreso en Valladolid, un evento en el que elegirán a un nuevo presidente, Ignacio Dancausa, figura cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que cuenta con el aval del líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

El hasta ahora presidente de Nuevas Generaciones de Madrid llega a Valladolid como único candidato después de que el otro precandidato que logró los avales necesarios, el murciano Antonio Landaburu, se adhiriera a su candidatura como número dos y evitara que por primera vez las juventudes del PP tuvieran que elegir entre más de un nombre.

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Dancausa será nombrado oficialmente el próximo sábado, tras una votación entre los afiliados que acudan al evento, que durará dos días y en el que también se votarán las ponencias de estatutos y política, los documentos que guiarán el rumbo de la organización.

Feijóo será el encargado de cerrar el acto el mismo sábado, mientras que el viernes intervendrán el secretario general del PP, Miguel Tellado, así como la presidenta saliente, la diputada Bea Fanjul, quien lleva en el cargo desde abril de 2021, cuando se celebró el anterior congreso.

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El pasado martes Tellado acompañó a Dancausa en su cierre de campaña, un acto en el que alentó a los jóvenes a liderar la "gran rebelión" que España necesita para sacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la Moncloa e impulsar a Feijóo.

En un momento en el que el voto joven es clave y en el que Vox sigue llevando la delantera, la acción de NNGG será decisiva para impulsar el cambio político, señaló Tellado.

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Según el último barómetro del CIS publicado en mayo (el último que desglosa por edad), el 21,1 % de los jóvenes de entre 18-24 años votarían a Vox, frente al 14,1 % al PP.

En el acto del martes también estuvo presente el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, quien también participará en el cónclave de Valladolid. Fuentes del PP de Madrid no descartan que acuda la propia presidenta, en función de su agenda.

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Las juventudes del partido llevan dos años a la espera de una renovación en su cúpula ya que la permanencia en el cargo se estima en tres años, un retraso que Génova ha atribuido a las elecciones autonómicas del último año, al no considerar conveniente convocar procesos internos en ese contexto electoral.

"Volver a creer" es el lema que escogió el equipo de Dancausa para impulsar su candidatura, en un momento en el que los jóvenes, que "han perdido la ilusión" -señaló en su discurso de cierre- necesitan no resignarse y volver a confiar en que esforzarse valdrá la pena.

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Su principal prioridad como presidente y en esta nueva era de Nuevas Generaciones será hacer que Feijóo llegue a la Moncloa y para ello tienen previsto impulsar campañas de movilización del voto tanto físicas -en universidades, por ejemplo- como a través de redes sociales.

"Somos nosotros, los jóvenes, los que vamos a echar al régimen de Sánchez y a recuperar la gran nación que nos prometieron", apuntaba Dancausa.

Todo ello tras describir a los jóvenes de la 'generación Z' como los más liberales y conservadores, la generación que menos alcohol bebe, la que está recuperando la fe y la que está volviendo a llenar las iglesias y las plazas de toros. EFE

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