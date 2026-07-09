Muere un hombre atropellado y detienen ebrio al conductor del coche en Las Palmas

(Corrige en la NA4467 la edad del fallecido por error de la fuente, tenía 40 años y no 22)

Las Palmas de Gran Canaria, 9 jul (EFE).- Un hombre de 40 años ha fallecido este jueves al ser atropellado por un vehículo en la carretera de Almatriche de Las Palmas de Gran Canaria, y cuyo conductor fue detenido al dar positivo en la prueba de alcoholemia, han informado a EFE fuentes de la Policía Local.

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Al conductor del vehículo se le ha detenido como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y por otro contra la seguridad vial, en un siniestro en el que también impactó contra una motocicleta y cuyo ocupante ha sufrido lesiones de carácter leve, han indicado esas fuentes.

El detenido, tras supuestamente atropellar al hombre, ha colisionado con una motocicleta y contra otros dos vehículos que estaban aparcados en la calle, han detallado las fuentes.

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Según han detallado a EFE fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, personal del Servicio de Urgencias Canario que se trasladó al lugar del suceso comprobó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, tras intentar reanimarle sin éxito, confirmó su fallecimiento.

El Centro Coordinador de Emergencias fue alertado de suceso cerca de las 16:30 horas, cuando activó al personal sanitario y a la Policía. EFE

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