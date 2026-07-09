Monchi: "Hacemos la mejor planificación con las herramientas que tenemos, no me quejo"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 9 jul (EFE).- Ramón Rodríguez 'Monchi', director deportivo del Espanyol, ha explicado este jueves que en el club blanquiazul están haciendo "la mejor planificación posible" con las "herramientas" de las que disponen, además de añadir que no se queja "en absoluto".

Monchi, en rueda de prensa en el RCDE Stadium posterior a la presentación del medio brasileño Gabriel Moscardo, ha insistido en que era consciente de los recursos del club: "Sabía desde un primer momento lo que me iba a encontrar".

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Respecto a si una posible venta modificaría la planificación, Monchi ha respondido sin estridencias. "Si hay una venta importante se generarán ingresos y probablemente una plusvalía y eso puede afectar al límite salarial. Las ventas antes del 30 de junio afectan más que las posteriores. Debería ser una muy importante para que fuera un cambio grande", ha analizado.

Preguntado por los próximos movimientos, Monchi ha deslizado que el siguiente objetivo podría ser un central. "Sin dar muchas pistas, nos falta sustituir a Calero, por ahora", ha comentado en referencia a la salida del defensa este verano.

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El director deportivo blanquiazul ha afirmado que los tres fichajes hasta ahora, Àlex Calatrava, el brasileño Gabriel Moscardo y el neerlandés Quilindschy Hartman, eran "primeras opciones" en este mercado de verano. "Lo importante es tener las ideas claras y los perfiles que queremos", ha señalado.

Monchi ha recordado que el Espanyol podría hacer "un fichaje mediático". "Sería el fichaje. Si nos cargamos con un jugador todo el límite salarial pues... Tenemos que distribuirlo en las distintas adquisiciones que consideremos oportunas", ha informado.

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En cuanto a los plazos, Monchi confía en realizar más incorporaciones antes de finalizar el grueso de la pretemporada en Girona, donde el equipo se concentra del 15 al 22 de julio: "No hay un plazo urgente, estamos empezando y vamos a buen ritmo. Los nombres los tenemos claros y el míster está de acuerdo".

La prioridad de su departamento, ha detallado, es "suministrar a Manolo (González, el entrenador del primer equipo) jugadores que tengan calidad y capacidad para poder competir". "Cómo los ubique en el campo ya depende de él", ha añadido. EFE

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