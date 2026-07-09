Los incendios dan un pequeño respiro, pero un rebrote confina a 21.000 personas en Lleida

Barcelona, 9 jul (EFE).- Los fuegos forestales que los últimos días han llevado al límite a los Bomberos han dado este jueves un pequeño respiro en Cataluña, con los incendios dados por estabilizados, si bien un rebrote en el de Guimerà (Lleida), que vuelve a estar activo, ha obligado a confinar a 21.800 vecinos.

Los Bomberos ya habían advertido al mediodía de que, pese a que los seis incendios que ha puesto en jaque la capacidad de respuesta operativa de los equipos de extinción ya estaban estabilizados, existía el riesgo de reanudaciones, debido al calor intenso, la baja humedad y el viento.

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Tras una jornada en la que los equipos de extinción se han empleado a fondo en tratar de dar por controlados estos seis incendios -en Navarcles, Sentmenat, Anoia y Gavà (Barcelona), así como en Aiguamúrcia (Tarragona) y Guimerà (Lleida)-, este último ha rebrotado, con focos secundarios, por lo que los Bomberos lo dan de nuevo como activo.

Ante esta situación, Protección Civil ha pedido el confinamiento a los núcleos de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella y el polígono industrial Riambau, lo que afecta a unas 21.000 personas.

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Sin embargo, a lo largo de esta tarde no se ha producido la tensión de los últimos días, en la que los Bomberos tuvieron que afrontar la simultaneidad de varios incendios con alto potencial.

En una rueda de prensa, el inspector de los Bomberos Oriol Corbella ha advertido de que las condiciones meteorológicas de este jueves, con temperaturas récord en plena ola de calor, están complicando las labores de control y extinción, por lo que la situación sigue siendo "compleja" y de "alto riesgo".

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Los Bomberos han mantenido hoy un amplio dispositivo, por tierra y por aire, para intentar controlar los incendios estabilizados, para así poder evitar nuevos focos y liberar efectivos si se originan nuevos fuegos.

A lo largo de la tarde de este jueves, se han originado pequeños incendios que no han ido a más y han podido ser estabilizados rápidamente, aunque el de Guimerà ha rebrotado y vuelve a estar activo.

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Los Bomberos han advertido además de que, aunque a partir de mañana y pasado se prevé un pequeño descenso de las temperaturas, seguirán por encima de la media de la época, por lo que el riesgo de incendio será "muy parecido".

De hecho, de cara a mañana los Agentes Rurales prevén activar el nivel 4 del plan alfa por peligro extremo de incendio en 196 municipios de 22 comarcas y mantener nueve espacios naturales con restricción de acceso.

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Para hacer frente a los nuevos incendios que superan la capacidad de extinción, independientemente de los medios de los que se dispongan, el inspector de los Bomberos ha indicado que "es clave" la distribución del paisaje en forma de "mosaico".

De esta forma, ha remarcado, cuando el fuego avanza descontrolado e impacta en zonas de viñedos, olivos o tratada con pastos o de ganadería intensiva, disponen de una barrera natural que les permite atacar otros flancos.

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De hecho, ayer ya fue "clave" en algunos de los incendios desatados en Cataluña disponer de esta forma de "mosaico" en el territorio, lo que ayudó a los Bomberos a poderlos estabilizar.

También ha defendido la estrategia de los confinamientos, ya que es la herramienta que garantiza mejor la seguridad de los ciudadanos y, además, permite que los equipos de los Bomberos lleguen al lugar sin que las carreteras estén saturadas, como podría ocurrir con una evacuación desordenada. EFE

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