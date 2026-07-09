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Las pesquisas del caso Leire avanzan con la declaración de empresarios de hidrocarburos

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Madrid, 9 jul (EFE).- El juez Santiago Pedraz continúa su investigación del caso Leire tomando declaración este jueves a tres empresarios de hidrocarburos, incluido Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, y otro empresario que declaró que la abogada de Koldo García le había pedido, en nombre de Leire Díez, información comprometedora sobre Repsol o la UCO.

El magistrado del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sigue por tercer día consecutivo avanzando en su investigación sobre una presunta trama dedicada a desestabilizar casas judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno y escuchando a testigos que ya acudieron a las dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo.

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Los citados este jueves están además investigados en casos de presunto fraude de IVA en el sector de hidrocarburos.

El primer empresario llamado por Pedraz optó por no prestar declaración ante la Guardia Civil, al entender que sus respuestas podían afectar a su derecho de defensa en otra causa en la que está investigado, aunque sí dijo tener información útil sobre las actuaciones del día anterior -la jornada anterior la UCO acudió a Ferraz a requerir documentación- que según dijo quería poner a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.

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En segundo lugar, está citado Antonio Rodríguez Estepa, otro empresario de hidrocarburos que ante la Guardia Civil sostuvo que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le propuso, como intermediaria de Leire Díez, beneficios procesales con la condición de que aportara información comprometedora sobre Repsol, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el mando de esta unidad Antonio Balas, así como de altos cargos de Hacienda.

Según el relato de este empresario, De la Hoz, actualmente investigada en el caso Leire, le dijo que la persona que podía efectuar este ofrecimiento era Leire Díez, a quien definió como una persona relacionada con el Gobierno a un "segundo nivel". Sin embargo, según dijo a los investigadores, rechazó la oferta siguiendo el consejo de su abogado.

En la causa figura además una denuncia que Rodríguez Estepa remitió a la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2023 en la que decía que era colaborador de la Guardia Civil pero que había recibido amenazas y coacciones por parte de un guardia civil al negarse a dar información de Juan Sánchez Yepes, un capitán del instituto armado investigado en Gaslow, un caso de hidrocarburos.

En último lugar está citado Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama en el sector de los hidrocarburos e investigado junto a él, que ante la Guardia Civil negó conocer a Leire Díez o que le hubieran ofrecido algún tipo de beneficio por cambiar alguna declaración judicial.

Rivas sí reconoció contactos con un abogado investigado en este procedimiento, Jacobo Teijelo, que representaba a Yepes en el caso Gaslow y le habló de coordinar defensas, algo que finalmente no ocurrió. EFE

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