La UNED inviste 'doctoras honoris causa' a la científicas Elena García y Eva Nogales

Madrid, 9 jul (EFE).- La UNED ha investido a las científicas Elena García Armada y Eva Nogales 'doctoras honoris causa' en reconocimiento a sus aportaciones en el desarrollo del primer exoesqueleto pediátrico del mundo para menores con enfermedades neuromusculares y por los avances pioneros que han permitido comprender con un nivel de detalle sin precedentes el funcionamiento de las células.

El rector de la UNED, Ricardo Mairal, ha presidido este acto celebrado este jueves en la Facultad de Educación y ha destacado la importancia de visibilizar la contribución de las mujeres a la ciencia.

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Mairal ha asegurado que estos reconocimientos son un ejercicio de "memoria, justicia y esperanza" a dos "maestras" con "una forma de mirar".

"Si Eva Nogales nos ayuda a comprender cómo funciona la vida, Elena García Armada nos muestra cómo ese conocimiento se convierte en una respuesta concreta al sufrimiento humano", ha añadido.

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Elena García Armada, Premio Nacional de Innovación, ha repasado la evolución de sus investigaciones en biomecánica, que dieron lugar al desarrollo del exoesqueleto pediátrico ATLAS 2030, el primero del mundo diseñado para niños con enfermedades neuromusculares y neurológicas.

Actualmente, este dispositivo se utiliza en hospitales del Sistema Nacional de Salud y ha demostrado beneficios clínicos en patologías como la parálisis cerebral infantil.

Eva Nogales ha reivindicado el papel de la universidad como espacio abierto al conocimiento y ha defendido el valor de la educación pública, al tiempo que ha incidido en que la formación universitaria debe ir más allá de la adquisición de competencias profesionales y contribuir al desarrollo integral de las personas y de una ciudadanía comprometida con el conocimiento.EFE

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