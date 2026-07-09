La japonesa Aki Iwai, primera líder del Campeonato Evian

Redacción Deportes, 9 jul (EFE).- La japonesa Aki Iwai es la primera líder del Campeonato Evian, cuarto de los cinco 'majors' femeninos de la presente temporada, tras entregar una tarjeta de 63 golpes (8 bajo par) el primer día en el recorrido del Evian Resort Golf de Evian-les-Bains (Francia).

Iwai, de 24 años, número 24 del mundo y profesional desde 2021 y que posee un título en el circuito LPGA (Clásico de Portland de 2025), firmó una ronda con ocho birdies y ni un solo fallo para situarse en lo más alto de la tabla.

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La japonesa, que recientemente cambio su nombre de pila original, Akie, por su apodo, Aki, aventaja en dos golpes a la francesa Perrine Delacour y en tres a un quinteto integrado por la sueca Maja Stark, la inglesa Charley Hull, la también japonesa Mao Saigo y las surcoreanas Im Jin Hee Im y Ryu Haeran reciente ganadora del KPMG Women's PGA.

La número uno mundial, la estadounidense Nelly Korda, arrancó en Evian con una ronda de 74 (+3). La ganadora de cuatro grandes se encuentra actualmente fuera del top 100. Una victoria esta semana le daría el Grand Slam de su carrera y un puesto en el Salón de la Fama de la LPGA. Ahora tendrá que luchar por pasar el corte.

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Entre las españolas, las mejores el primer día han sido Carlota Ciganda y Julia López, ambas con 72 impactos (+1) el primer día. Carla Tejedo empezó con uno más: 73 (+2). EFE