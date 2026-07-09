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Jorge Martín asegura no importarle llegar como líder del mundial a Alemania

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Redacción deportes, 9 jul (EFE).-El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), líder de la clasificación provisional del mundial de MotoGP, asegura que no le importa su condición actual ante la disputa del Gran Premio de Alemania de MotoGP, este fin de semana, en el circuito de Sachsenring.

"Estoy muy contento de estar aquí, creo que estamos haciendo un gran trabajo", reconoce el líder del campeonato, quien aclara que "honestamente no me importa en lo más mínimo la posición que ocupo en el campeonato, creo que estamos haciéndolo muy bien y que estamos siendo muy fuertes".

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"No me preocupa si vamos a ser capaces de mantener el liderato mucho tiempo o no", asegura Martín, campeón del mundo de MotoGP en 2024, quien dice que "sólo" se fija en su "progresión con la Aprilia".

Y en un momento dado de la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Alemania de MotoGP, ha señalado: "Nos falta velocidad, pues en la última carrera comenzaron bien pero "los 'Trackhouse' -el español Raúl Fernández y el japonés Ai Ogura- eran más rápidos, así que tanto Bezzecchi como yo tenemos la oportunidad de intentar dar un paso adelante".

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En cuanto al fichaje por Yamaha para 2027 dijo que no se quiere "centrar mucho en ese asunto", aunque enseguida aclaró: "siempre adoptó las decisiones que creo que son las mejores para mí, para mi familia y para el futuro".

Y Jorge Martín aclaró que "por esa razón" en un primer momento eligió "Ducati, después a Aprilia, y ahora a Yamaha". "Ya veremos qué es lo que nos depara el futuro". EFE

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