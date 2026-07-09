Espana agencias

Independiente del Valle y Liga de Quito van a octavos de final de la Copa Ecuador

Guardar
Google icon

Guayaquil (Ecuador), 8 jul (EFE).- Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria de Quito se clasificaron este miércoles a los octavos de final de la Copa Ecuador, tras imponerse por 2-0 al Vargas Torres y por 4-3 (1-1) en la tanda de penaltis al Independiente Juniors, respectivamente.

El conjunto del Valle ratificó el gran momento que atraviesa esta temporada, en la que lidera la Liga Pro y alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores, al imponerse con autoridad sobre Vargas Torres gracias a los goles del juvenil Juan Riquelme Angulo y del defensa uruguayo Juan Viacava.

PUBLICIDAD

Angulo abrió el marcador al aprovechar una asistencia y definir desde corta distancia para el campeón de la Copa Ecuador de 2022, mientras que Viacava sentenció el triunfo con un espléndido remate con golpe de cabeza.

El técnico de los Rayados del Valle, el uruguayo Joaquín Papa, reservó a la mayoría de sus habituales titulares con la vista puesta en el partido del próximo sábado ante Mushuc Runa por la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano.

PUBLICIDAD

Por su parte, Liga de Quito no pudo superar en los 90 minutos a la filial del Independiente del Valle y el partido quedó empatado 1-1 con goles del chileno Fernando Cornejo y del argentino Santino Sciacqua, respectivamente.

El centrocampista Sciacqua anotó uno de los mejores tantos del torneo al rematar de tacón y sorprender al portero Gonzalo Valle, mientras que Cornejo empató para Liga tras una gran asistencia del brasileño Deyverson.

En los penaltis, Valle detuvo los lanzamientos de Christian García y Elkin Ruiz, mientras que convirtieron para Liga el colombiano Jeison Medina, el ecuatoriano Alejandro Tobar, el paraguayo Rodney Redes y el defensa Luis Segovia.

Con estos resultados, los cruces de octavos de final serán: Aucas-La Unión, Daquilema-Astillero, Universidad Católica-Vinotinto Ecuador, Independiente del Valle-Manta, Gualaceo-Macará, Barcelona-Liga de Portoviejo, Liga de Quito-Leones del Norte y Delfín-Juventud Italiana.

La Copa Ecuador, bajo la organización de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), otorgará al campeón un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La histórica churrería de Pamplona que solo abre 14 días al año para celebrar San Fermín

Este negocio corre a cargo de la familia Elizalde-Fernández desde hace más de 150 años y son Ana y Fermín, bisnietos del fundador, quienes hoy alimentan a las grandes colas de pamplonicas que acuden cada mañana a su puerta

La histórica churrería de Pamplona que solo abre 14 días al año para celebrar San Fermín

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

La incapacidad temporal crece más de un 60% en nueve años y divide a partidos políticos, empresarios y sindicatos sobre el origen del problema y las medidas necesarias para frenarlo

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Cuatro fiscalías investigan a dos poderosas empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica investigan a Peppertree y Goldman Sachs por extorsionar al accionista mayoritario de Continental Towers, un empresario español que instala antenas de telecomunicaciones

Cuatro fiscalías investigan a dos poderosas empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Aplazan el desahucio de la familia de Zaira que quiere ejecutar la Agencia de Vivienda Social de Madrid, aunque “siguen sin opciones”

Un juez posterga el desalojo hasta el 28 de septiembre para que los Servicios Sociales dispongan de más tiempo para encontrar una opción a esta familia con cuatro hijos

Aplazan el desahucio de la familia de Zaira que quiere ejecutar la Agencia de Vivienda Social de Madrid, aunque “siguen sin opciones”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro fiscalías investigan a dos poderosas empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Cuatro fiscalías investigan a dos poderosas empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

ECONOMÍA

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

La villa del Mediterráneo con puerta a la playa: casi 2 millones de euros por 175 metros cuadrados construidos y una finca con jardín y piscina

DEPORTES

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita

El eterno debate del fútbol: Europa manda en los Mundiales, pero Sudamérica tiene a los mejores jugadores