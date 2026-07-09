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Gavi: “¿Rival en semifinales? Marruecos que nos eliminó en el último Mundial”

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Carson (EE.UU.), 9 jul (EFE).- Gavi, centrocampista de las selección española, aseguró que, en caso de ganar a Bélgica en cuartos de final, le gustaría enfrentarse a Marruecos, en lugar de Francia, los dos posibles rivales, para tomarse la revancha del Mundial de Qatar 2022, en el que cayeron eliminados ante la selección africana en octavos de final.

“Los dos son rivales difíciles. Igual te digo Marruecos porque nos eliminaron el último Mundial”, dijo en zona mixta.

Una selección española que sigue viva en el Mundial gracias a la fuerza del grupo, según Gavi.

“Estamos todos juntos, nuestra fortaleza es el grupo. Llevamos desde que el míster debutó en la absoluta casi es el mismo grupo. Ganamos la Liga de Naciones, la Eurocopa, llegamos a la final de la Liga de Naciones y estamos en cuartos de un Mundial después de muchos años. Estamos todos juntos y cada uno aporta su granito de arena. Estoy tranquilo. Confío en el equipo y en que vamos a dar lo mejor de nosotros, de aquí a la final, espero”, señaló.

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Además, destacó el buen ambiente que se vive en la selección española.

“Es importante que todos tengamos las cosas claras, juguemos o no juguemos. Somos una selección y hay que representar al país de la mejor manera. Hay que aportar nuestro granito de arena siempre. Eso es lo importante. Hay que estar todos unidos”, declaró.

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“Estamos todos muy unidos y nos hacemos muchas bromas en los entrenamientos, lo que no quita que cuando tengamos que competir, compitamos. Estamos muy unidos y felices”, completó.

Por otro lado, ponderó a Doku como “la estrella más grande de Bélgica” y entendió que, tras la victoria ante Portugal se les vea con más opciones a ganar el Mundial.

“Nunca me gusta hablar de favorito o no porque hay que demostrarlo en el campo. Bélgica es un rival muy difícil, igual o más que Portugal incluso. Tenemos que tener las cosas claras. Portugal era una de las selecciones gordas de este Mundial. Tenía un equipazo y entiendo a la gente que nos pueda ver mas favoritos ahora, pero hay que demostrarlo en el campo”, declaró. EFE

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