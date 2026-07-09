Francisco Pardo destaca la ejemplaridad de la Policía en tiempos "demasiado ruidosos"

Valladolid, 9 jul (EFE).- El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha reivindicado este jueves la ejemplaridad y el liderazgo ético como pilar fundamental de la acción policial, especialmente "en tiempos demasiado ruidosos para el interés ciudadano".

Pardo también ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben actuar "sin atajos" y con "precisión quirúrgica" en la prevención de los delitos, durante la toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Jesús del Amo, que se ha celebrado en la Delegación del Gobierno en Valladolid.

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"Que el código ético de la Policía Nacional esté en el centro del trabajo que está haciendo su jefe, los valores, los principios que nos definen como Policía Nacional, porque el bien no hace ningún ruido y el ruido no suele hacer bien", ha afirmado.

En su discurso, ha recordado que España es uno de los países más seguros del mundo, lo que ha atribuido al trabajo de los 76.000 policías nacionales, en colaboración con la Guardia Civil y las policías locales, y ha cifrado en 3.100 los agentes que operan en Castilla y León, 400 más que hace ocho años.

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Asimismo, ha destacado el papel de la Escuela de Policía de Ávila, que cumple 40 años, por la que han pasado 79.000 agentes y de la que salen 400 graduados de su centro universitario, que en los últimos ocho años ha contado con una financiación de más de 60 millones de euros entre inversiones y equipamientos.

También ha dedicado unas palabras al anterior jefe superior de Castilla y León, Juan Carlos Hernández, que se ha jubilado y especialmente a su sucesor, Jesús del Amo, del que ha alabado su humanidad, su coherencia, y al que ha pedido que sume esfuerzos con "todo aquel que quiera arrimar el hombro para tener una sociedad más segura".

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De hecho, Pardo ha destacado la seguridad como una condición indispensable para el desarrollo de los demás derechos democráticos, ante retos como la protección de las víctimas y la lucha contra el terrorismo, la radicalización violenta, el crimen organizado, la cibercriminalidad, la violencia contra las mujeres, el abuso infantil, los delitos de odio y la trata de seres humanos, entre otros. EFE

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