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ERC, Comuns y la CUP piden vetar a Israel en una competición de escalada en Montmeló

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Barcelona, 9 jul (EFE).- Los grupos de ERC, Comuns y la CUP han registrado este jueves una propuesta de resolución en el Parlament que insta al Govern a "no permitir" la participación de Israel en la competición de escalada 'World Climbing Europe Championship', que se celebrará del 17 al 19 de julio en Montmeló (Barcelona).

Así lo han dado a conocer diputados de las tres formaciones en una rueda de prensa desde el Parlamento de Cataluña.

Por un lado, la diputada de ERC Ana Balsera ha asegurado que los republicanos apoyan la iniciativa para denunciar la presencia de representantes de un Estado "genocida", y ha pedido que el Parlamento de Cataluña esté a la altura.

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Por su parte, el diputado de Comuns Andrés Garcia Berrio ha dicho que es "fundamental" tener un Govern que defienda "por una vez de verdad" el derecho internacional "de forma consecuente", atendiendo las resoluciones que ha aprobado el Parlament con anterioridad en la misma línea.

"Hace falta voluntad política para explorar todas estas vías", ha insistido Garcia Berrio, quien ha aclarado que la iniciativa no niega que puedan participar en competiciones los deportistas israelíes si lo hacen "a título individual".

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En representación de la CUP, la diputada Laure Vega ha apelado a la voluntad política "necesaria": "Se trata de que se dé una respuesta a un clamor del pueblo palestino y el catalán", ha apostillado.

Por otro lado, la portavoz de la entidad Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha explicado que han hecho llegar la misma petición a la Secretaría General de Deportes del Govern y ha exigido que no se celebre la competición si la federación israelí no acepta el veto.

"Pedimos que la Generalitat no se lave las manos y ejerza todo su poder", ha apostillado Samson.

En el mismo sentido, el portavoz y vicepresidente de la Comunidad Palestina en Cataluña, Mazeed Khalilia, ha opinado que es "una vergüenza" que la Generalitat y el Gobierno permitan que la representación de Israel venga a Cataluña y ha exigido a ambas administraciones que "paren y rompan" las relacionas con el Estado de Israel en todos los ámbitos.

Una reivindicación a la que se ha sumado la activista y representante de la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel Cèlia Cassanyes, quien ha puesto de relieve que ocho deportistas de Israel participarán en esta competición de escalada. EFE

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