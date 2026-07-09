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El Senado paralizará hoy el tratado España-Francia para que opine antes el Constitucional

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Madrid, 9 jul (EFE).- La mayoría absoluta del PP en el Senado tiene previsto aprobar este jueves en un pleno extraordinario paralizar la tramitación del Tratado de Amistad con Francia hasta que el Tribunal Constitucional resuelva si ministros franceses pueden asistir a los consejos de ministros de España.

El debate sobre la cuestión previa de inconstitucionalidad es el cuarto punto del orden del día de la sesión, que comienza a las 11:00 horas.

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Está previsto también un quinto punto, para continuar con la tramitación del tratado, que tendría lugar después de las votaciones, pero solo en el caso de que no se hubiera antes aprobado la cuestión de inconstitucionalidad, lo que no es previsible al haberla presentado el PP, que tiene mayoría holgada.

El tratado fue firmado por Emmanuel Macron y Pedro Sánchez en Barcelona en 2023, ratificado ya en Francia por su Asamblea y en España por el Congreso, el 18 de junio, por lo que la aprobación definitiva depende del Senado.

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Hace un año el Congreso rechazó el texto, porque Junts y Podemos se abstuvieron, pero el mes pasado ambos votaron a favor.

El PP lo había recurrido en febrero de 2025 al Tribunal Constitucional, que se pronunció después de decaer el texto en el Congreso, por lo que no entró al fondo del asunto.

El artículo de la polémica se mantiene, pero ambos gobiernos han suscrito un acuerdo de interpretación para indicar que los ministros del otro país participarían "en los márgenes" de los consejos de ministros, en reuniones por separado.

Los otros tres debates en el pleno extraordinario son sobre la ley que crea una pasarela al régimen de autónomos para mutualistas, la que unifica la prueba del talón para recién nacidos en todas las comunidades y la que transfiere la autopista AP-9 a Galicia. EFE

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