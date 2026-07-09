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El Real Sitio de La Granja y sus fuentes lucen después de dos años de obras y 13 millones

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Segovia, 9 jul (EFE).- El encendido de la fuente de La Cascada, diseñada en el siglo XVIII y emblema de los jardines históricos del Real Sitio de La Granja (Segovia), ha celebrado este jueves el final de las obras de restauración efectuadas por Patrimonio Nacional en el palacio que mandó levantar Felipe V como residencia veraniega.

Numerosos visitantes han asistido a este encendido extraordinario y conmemorativo de La Cascada, que también ha presenciado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, después de una restauración que ha supuesto una inversión de 5,2 millones en casi dos años.

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Han sido financiados por la UE a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos Next Generation) en una de las mayores actuaciones emprendidas por Patrimonio con dinero comunitario y que forma parte de un proyecto conjunto con un montante total de trece millones.

Culminan así dos años de rehabilitación en diversos espacios y dependencias de los jardines del Real Sitio de La Granja y del palacio que mandó construir desde 1721 Felipe V, primer monarca de la dinastía borbónica, para el descanso de la familia real, a unos 15 kilómetros de Segovia.

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La actuación en La Cascada, de grandes dimensiones y situada detrás del palacio con el fondo paisajístico de la Sierra de Guadarrama, ha afectado a los revestimientos, sistema hidráulico, las esculturas y a las zonas ajardinadas del entorno, siempre desde el respeto al origen histórico y color de los materiales.

Durante estos dos años de trabajo han sido desmontadas, numeradas e inventariadas unas 4.300 piezas de granito y mármol de Carrara que posteriormente han sido colocadas en su lugar de origen, además de réplicas en bronce de las llaves y válvulas precisas para que puedan tener lugar los denominados Juegos de Agua.

La Cascada es la fuente más voluminosa y simbólica de la veintena que integran el conjunto monumental y está dotada de un sistema hidráulico caracterizado por la gravedad debido a su situación en una pendiente,

A partir de esta temporada, se reincorporará a los tradicionales encendidos que se celebran, los próximos el 25 de julio y el 25 de agosto.

Dentro del proyecto financiado con fondos Next Generation figura la instalación de un centro de interpretación sobre el conjunto de fuentes monumentales, que explica al visitante el origen, estructura, diseño y funcionamiento de los ingenios hidráulicos, conservados prácticamente desde su origen en el siglo XVIII.

Patrimonio Nacional también ha intervenido en la colección de tapices flamencos dedicados a los reyes Carlos V y Felipe II, y que alberga el palacio real entre sus principales fondos históricos y artísticos. EFE

(foto)

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