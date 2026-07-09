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El PP pide al Gobierno más coordinación con las comunidades en la extinción de incendios

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Madrid, 9 jul (EFE).- El PP ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley para exigir al Gobierno más cooperación y coordinación con las comunidades autónomas en la prevención y extinción de incendios forestales.

En un comunicado, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo señala que tras los "graves" incendios ocurridos durante el pasado verano y ante los "grandes riesgos" con los que se presenta esta temporada estival, el PP ve necesario que se fortalezcan los mecanismos de cooperación entre administraciones.

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En la PNL se le pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que mejore la planificación conjunta con las autonomías, así como la disponibilidad de todos los recursos estatales susceptibles de poder intervenir en la prevención y extinción de incendios.

Por ello solicita al Gobierno convoque, de manera urgente, al Consejo Nacional de Protección Civil con la participación de los consejeros con competencias en materia de extinción de incendios forestales, con el objetivo de reforzar y esclarecer los mecanismos de cooperación.

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Asimismo, el PP pide al Ejecutivo que presente ante la Comisión Nacional de Protección Civil una relación actualizada de los medios y recursos extraordinarios de los que dispone el Estado y también señala la necesidad de "simplificar y agilizar" la solicitud y activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por parte de las comunidades autónomas

Según la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, el Gobierno "vuelve a llegar tarde" porque ya ha comenzado el verano y aún no ha esclarecido los mecanismos de petición de recursos, no hay un catálogo actualizado de medios contra los incendios forestales y no ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. EFE

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