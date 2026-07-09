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El delantero argentino Michael Hoyos es presentado por el Sporting Cristal de Perú

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Lima, 8 jul (EFE).- El delantero argentino Michael Hoyos fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo del Sporting Cristal de Perú para la disputa del próximo Torneo Clausura del fútbol peruano.

"Estoy feliz de estar acá. Llegué al equipo más grande del Perú y eso me pone muy contento", declaró Hoyos al ser presentado ante la prensa por el director general de fútbol del Sporting, Julio César Uribe.

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El delantero señaló que su objetivo es ayudar a su nuevo equipo a pelear por el título del Clausura ya que, según dijo, puede jugar en distintas posiciones del frente de ataque.

"Llego en un momento muy importante, con muchas ganas e ilusión de dejar a Cristal en lo más alto. Lo que todos queremos es campeonar", enfatizó.

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El jugador se sumó al equipo peruano procedente del Newell's Old Boys de Argentina y tras haber desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol ecuatoriano, donde jugó en el Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle. EFE

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