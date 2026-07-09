El Brujo: "Soy progresista desde hace tanto, que ya soy conservador"

José Luis Picón

Málaga, 9 jul (EFE).- El actor Rafael Álvarez, El Brujo, asegura que, a estas alturas, no es "furibundo" ni "partidista". "Soy progresista desde hace tanto, que ya soy conservador, porque me he hecho mayor y sé que la solución de los problemas humanos y de la sociedad requiere inteligencia, frialdad inteligente y buena voluntad".

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"Y eso no es privativo de ningún partido político, porque luego las diferencias son de matices, de políticas y tal. Yo estoy en el yoga y la meditación, y cuando entras ahí, ves las cosas de otra manera", afirma en una entrevista con EFE con motivo del estreno absoluto de su nuevo espectáculo, 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', desde el viernes hasta el domingo en el Teatro del Soho de Málaga.

Cree que "esto de la corrupción no quiere decir que todas las personas del PSOE y del PP" la hayan cometido, sino que "está en todas partes, y muchos de los que no han tenido ningún ejemplo de corrupción, si se les dejase en el poder veinte años, acabarían teniéndolo".

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"Entonces, el énfasis está en la naturaleza humana, en la psicología humana y en el corazón humano".

Coincidencia entre Cristo y Krishna

Admite que puede sorprender que su nueva obra mezcle a Jesús con el yoga, pero resalta que "está inspirada en un texto de Yogananda, el primer yogui indio que llegó a Occidente, quien destacó la coincidencia esencial entre las enseñanzas originales de Jesucristo y las enseñanzas de Krishna en el Gita".

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Esto "redunda en la idea de la universalidad de todas las religiones, o sea, todas las religiones son una versión adaptada a una cultura de una única verdad esencial".

"Para los yoguis, esa verdad esencial es que nosotros mismos encarnamos la divinidad, y que Jesucristo es la realización espiritual de la propia divinidad que cada uno lleva en su interior".

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"Incluso en el propio Evangelio de San Juan, Jesús dice, literalmente, 'vosotros sois dioses también', cuando los fariseos le acusan de blasfemia porque él se arroga esa divinidad".

No hay irreverencia

El actor considera que en la actualidad "nos ofendemos muy fácilmente", pero cree que este espectáculo no ofenderá porque él es "totalmente respetuoso" y lo que "emana" cuando habla de estos temas "no es irreverencia".

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"Yo no voy a buscar la irreverencia para hacer reír al público. No es ese mi tipo de teatro en absoluto, porque no creo que sea ese el camino y realmente no lo necesito. No necesito desnudarme en una iglesia ni hacer cositas raras de estas para llamar la atención".

Además, hay "una devoción en el fondo y una fascinación por la personalidad histórica de Jesús", al que considera "una gran fuerza" en su vida y, aunque no diga esto "en plan meapilas, ese sentimiento está ahí y emana".

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"Esto no es una obra que ofenda a la Iglesia, ni siquiera que trate de resaltar que la Iglesia ha hecho un uso limitante de las enseñanzas de Jesús, como te dicen algunos escritores como J.J. Benítez".

"El escándalo vende un poco, pero yo creo que no es un buen negocio a la larga, porque vas buscando una cosa que es hiriente y que tampoco resuelve nada".

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En este espectáculo, el humor "es el hilo conductor, el vehículo a través del cual la gente puede entender incluso estos temas", porque hablar de "Jesús, el yoga, la mística y tal" sin ese humor "sería una conferencia en la universidad".

"Yo en el escenario tengo que hacer reír a la gente, pero constantemente. Y buscarle punta a todo y que el hilo conductor sea el humor, pero utilizar el humor como vehículo en función de un contenido y de una expresión de algo que está más allá de reír solo por hacer reír". EFE

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