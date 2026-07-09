Arde Bogotá dará una actuación sorpresa en el Cruïlla bajo el seudónimo de Bigger Spalsh

Barcelona, 9 jul (EFE).- La banda cartagenera Arde Bogotá ofrecerá una actuación sorpresa este viernes en el festival Cruïlla de Barcelona, en un concierto anunciado previamente bajo el seudónimo Bigger Splash.

Precisamente, 'Bigger Splash' es el nombre del segundo adelanto de su próximo trabajo, una composición producida por Joe Chiccarelli y grabada en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles.

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Se trata de un medio tiempo de una gran carga emocional, con una letra llena de imágenes evocadoras que incluye una referencia directa en la obra homónima de David Hockney.

Antes del Cruïlla, Arde Bogotá sorprendió este pasado miércoles con una actuación en el MadCool, ciclo en el que se presentaron bajo el mismo seudónimo, y repetirá experiencia el próximo sábado en el BBK de Bilbao. EFE

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