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Víctimas de Adamuz piden interrumpir el tráfico ferroviario hasta asegurar su fiabilidad

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Huelva, 8 jul (EFE).- La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha requerido formalmente al presidente de Adif, a la presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que decreten de "manera inmediata" la interrupción temporal del tráfico ferroviario en España hasta que se garantice su fiabilidad.

La petición la ha hecho el abogado de la asociación, Antonio Benítez Ostos, en un escrito en el que se precisa que esta medida excepcional "se mantenga en vigor hasta que se emita la certificación técnica pertinente que garantice la plena seguridad y fiabilidad del sistema, debiéndose de adoptar la totalidad de actuaciones necesarias a tal fin".

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Esta actuación, según ha precisado la asociación en un comunicado, la adoptan tras haber tenido conocimiento de la reciente comunicación que expresamente le ha cursado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón de Angoiti, al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

En ella, han apuntado, se advierte que “el procedimiento específico de Adif sobre la gestión de defectos en la infraestructura ferroviaria no contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril, sino que establece procedimientos de inspección y auscultación de la vía para la prevención de las roturas, pero no se considera específicamente la detección de roturas de carril una vez producidas".

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"Ello permite concluir que las medidas mitigadoras preventivas no son suficientes para eliminar completamente el riesgo de una rotura”, según resalta la asociación.

Tras esa afirmación, la asociación de víctimas le conmina a la adopción inmediata de todas las medidas posibles para la prevención y detección temprana de roturas de carril, así como todas aquellas medidas mitigadoras que reduzcan el riesgo asociado a la mismas con el fin de que puedan ser detectadas antes de que puedan provocar daños de importancia.

Esta circunstancia que pone de manifiesto la CIAF les lleva a considerar que la infraestructura ferroviaria actual "adolece de deficiencias estructurales que comprometen los estándares mínimos de seguridad operativa".

Por ello, entienden que es necesario "suspender temporalmente y de forma inmediata el tráfico ferroviario en España". EFE

lra/mrr/aam

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