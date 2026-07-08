Una muestra en Soria reúne frontones de la España interior fotografiados por Knechtel

Soria, 8 jul (EFE).- Los frontones, estructuras arquitectónicas que se levantan en la España interior como espacios de sociabilidad y juego, componen un paisaje rural que ha fotografiado Gunnar Knechtel, según se pueden ver desde este viernes en Soria, en una muestra organizada por Centro Nacional de Fotografía en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia.

La muestra, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, podrá visitarse hasta el 31 de agosto, y reúne una selección de 13 imágenes realizadas entre 2022 y 2024 en distintas localidades del interior de España, concretamente en Soria, Zaragoza, Salamanca, Zamora, Navarra y Ávila.

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Tradicionalmente, los frontones han funcionado como espacios de juego, encuentro e intercambio social durante generaciones, situados habitualmente en plazas o junto a las iglesias, bien como estructuras independientes o adosadas a otros edificios.

La propuesta de Knechtel se aleja de un enfoque estrictamente documental y aborda estos espacios desde una perspectiva arquitectónica y escultórica.

A través de una mirada frontal y una iluminación neutra, las imágenes revelan las huellas del uso acumulado como impactos de pelota, capas de pintura, reparaciones, grietas y procesos de erosión, así como las transformaciones derivadas de la continuidad o el abandono de su uso.

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La exposición plantea así una lectura del frontón como estructura que articula relaciones entre arquitectura, territorio y comunidad y, la repetición de esta tipología en distintos contextos, permite identificar variaciones de forma, escala, materialidad y entorno, evidenciando la diversidad de un elemento constante en el paisaje construido.

La muestra se completa con una proyección en la que se muestran cerca de 80 frontones fotografiados en diferentes territorios, ampliando el alcance geográfico y tipológico del proyecto.EFE

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