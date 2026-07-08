Un trasladado al hospital por cornada en el brazo en el segundo encierro de Sanfermines

Pamplona, 8 jul (EFE).- Un corredor ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras recibir una cornada en el brazo en el segundo encierro de los Sanfermines de 2026.

El incidente se ha producido en el tramo de Telefónica y se trata de una herida penetrante, una cornada en brazo, que ha requerido el traslado al centro hospitalario. No reviste gravedad.

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El herido es un guipuzcoano de 23 años, según ha indicado la subdirectora médica asistencial de Procesos de Hospitalización y Urgentes del Hospital Universitario de Navarra, Estrella Petrina, al dar el parte médico desde el hospital.

También se ha atendido en la plaza de toros una contusión con deformidad en pierna.

La tercera asistencia, también en la plaza de toros, ha sido por una hemorragia no masiva por caída en brazo.

Los tres corredores que precisaron asistencia hospitalaria tras el primer encierro de los Sanfermines han recibido el alta. EFE

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