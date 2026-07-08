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Un nuevo fármaco reduce a la mitad los días de migraña en pacientes sin otras opciones

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Barcelona, 8 jul (EFE).- Un estudio liderado por el Hospital Universitario de Bellvitge ha demostrado que el nuevo fármaco atogepant reduce a la mitad los días de dolor en el 30 % de los pacientes con migraña refractaria, aportando una nueva alternativa para quienes han agotado todas las opciones preventivas anteriores.

El atogepant pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y su acción consiste en bloquear la acción de cierta sustancia natural del cuerpo que causa las migrañas.

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En un comunicado, el hospital, situado en l'Hospitalet de llobregat (Barcelona), ha explicado este miércoles que la investigación, llevada a cabo junto al Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y publicada en The Journal of Headache and Pain, muestra que el 44 % de estos enfermos experimenta una mejora clínica significativa tras tres meses de tratamiento.

El estudio ha incluido a 252 personas de alta complejidad, de las cuales más del 80 % padecía migraña crónica y la mitad sufría cefalea diaria, dolores de cabeza que ocurren 15 o más días al mes durante más de 3 meses, tras haber fracasado con tratamientos previos, incluidos los anticuerpos diseñados para unirse a objetivos específicos en el cuerpo.

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Además de la frecuencia de las crisis, los resultados indican una disminución en la intensidad del dolor y en la necesidad de recurrir a medicación de rescate, un fármaco de acción inmediata utilizado para tratar los episodios agudos.

Este trabajo se distingue por ser el primer estudio multicéntrico en España que valida la efectividad de este fármaco en la práctica asistencial real y no solo en el marco controlado de los ensayos clínicos de las farmacéuticas.

 El neurólogo del Hospital de Bellvitge e investigador principal del proyecto, Albert Muñoz-Vendrell, ha explicado que el análisis permite responder si el tratamiento funciona cuando los demás fármacos han fallado, utilizando datos obtenidos de la actividad hospitalaria habitual.

En la investigación han participado diecisiete hospitales de toda España, coordinados desde la Unidad de Cefaleas de Bellvitge, para evaluar a pacientes que acumulan años de evolución de la enfermedad y múltiples fracasos terapéuticos.

Los autores han subrayado que, aunque la probabilidad de respuesta disminuye a medida que aumenta el número de tratamiento fallidos anteriores, el estudio refuerza la necesidad de un abordaje personalizado para este colectivo.

La migraña es actualmente una de las principales causas de discapacidad en el mundo y se estima que en España afecta a cerca del 12 % de la población, lo que representa a unos cuatro millones de personas, han especificado. EFE

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