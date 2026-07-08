Un ganadero sufre quemaduras al intentar salvar su explotación del fuego en Zamora

Zamora, 8 jul (EFE).- Un ganadero sufrió quemaduras y tuvo que ser hospitalizado este martes por la tarde al intentar salvar su explotación ganadera de un fuego provocado por un rayo en Cerecinos de Campos (Zamora).

El propietario de la vaquería sufrió quemaduras en una pierna al intentar sacar maquinaria de la nave y tuvo que ser trasladado primero a un centro hospitalario de Zamora y posteriormente derivado a uno de Valladolid, según ha informado la Diputación de Zamora, cuyos bomberos del Consorcio Provincial de Extinción intervinieron para sofocar las llamas.

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Los bomberos han permanecido la última noche en el lugar del incendio tras movilizar dos autobombas del parque de bomberos de Benavente, uno del de la zona centro de Zamora y dos más de la mancomunidad Tierra de Campos para intentar sofocar las llamas.

El fuego se originó el martes por la tarde por la caída de un rayo en un terreno de cereal y se propagó con gran rapidez, hasta alcanzar paja apilada, dos naves ganaderas y afectar a una tercera de la que el ganadero logró sacar la maquinaria antes de que el fuego llegase a las instalaciones.

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La rápida actuación de los equipos de extinción permitió detener el avance del frente del fuego cuando se dirigía a otra explotación con ganado bovino, lo que ha evitado consecuencias de mayor gravedad, según ha resaltado la Diputación de Zamora.

Los bomberos del consorcio provincial de Zamora también tuvieron que intervenir el martes por la tarde en otro incidente en Manganeses de la Polvorosa, cuando la tormenta provocó la caída de un árbol junto a una línea eléctrica y eso afectó al cuadro eléctrico de una vivienda, que empezó a arder.

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En ese caso, fueron los propios vecinos los que consiguieron extinguir el incendio con un extintor antes de la llegada de los Bomberos de Benavente, que aseguraron la zona. EFE

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