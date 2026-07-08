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Torres carga contra Feijóo por confundir absentismo y baja laboral: "Se deja en evidencia"

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado este miércoles contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por confundir el absentismo laboral con las bajas médicas, asegurando que con este tipo de declaraciones "se deja en evidencia" y muestra ante la ciudadanía "su manera de gobernar este país, si algún día lo hace".

Así se ha pronunciado Torres durante el acto de apertura pública de la base de datos 'Lexter', al ser preguntado por las declaraciones de Feijóo este martes, quien cuestionó que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando y defendió la necesidad de combatir el absentismo laboral, incluso "con o sin acuerdo" entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.

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"El señor Núñez Feijóo de manera permanente acostumbra a realizar declaraciones que lo dejan en evidencia, pero también ponen ante la ciudadanía su manera de gobernar este país", ha afirmado el ministro, quien ha criticado que el presidente del PP "mezcla de manera torticera" una baja laboral con una situación de absentismo.

En este sentido, ha insistido en que "son dos conceptos distintos", recalcando que Feijóo confundió las bajas laborales con quienes no acuden a trabajar sin justificación.

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Asimismo, Torres ha rechazado que el líder de la oposición plantee adoptar medidas "con o sin acuerdo", al defender que la solución a cualquier conflicto laboral debe alcanzarse mediante el diálogo social.

"Aquí hay tres partes que pesan lo mismo: la patronal, el Gobierno y los sindicatos", ha señalado, antes de reprochar a Feijóo que haya trasladado una "virtual posición de Gobierno" alineándose con la patronal. "Un Gobierno tiene que colocarse en su lugar, en el Gobierno, no en las organizaciones empresariales", ha añadido.

Preguntado por las posibles soluciones al absentismo fraudulento, el ministro ha abogado por analizar el grado de absentismo y sus posibles irregularidades en el marco de una mesa de diálogo con empresarios y sindicatos, diferenciando en todo momento esas situaciones de las bajas laborales justificadas. Además, ha defendido que mejorar las condiciones laborales y los salarios también contribuye a afrontar este fenómeno.

ELECCIONES ANDALUZAS

Por otro lado, Torres ha restado importancia a su ausencia en la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este domingo y ha señalado que el Gobierno estuvo representado por la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez Páez.

Asimismo, ha asegurado que ya ha trasladado su felicitación a Moreno por su investidura, si bien ha criticado la estrategia del líder andaluz del PP al adelantar las elecciones para revalidar su mayoría absoluta y verse ahora obligado, a su juicio, a alcanzar "un acuerdo vergonzoso con la ultraderecha".

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EuropaPress

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