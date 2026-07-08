Espana agencias

Temiño, oro mundial en arco: “Las instituciones se hacen la foto y luego ayudan muy poco”

Guardar
Google icon

Ana Pérez Campos

Madrid, 8 jul (EFE).- Andrés Temiño, el primer arquero español en ganar un campeonato del mundo de manera individual, pone de relieve el déficit de apoyo que hay en España hacia deportes minoritarios como el tiro con arco, y, aunque valora todas las ayudas recibidas, cree que “las instituciones se hacen la foto en el momento y luego ayudan muy poco o directamente no ayudan”.

PUBLICIDAD

A sus 22 años, y tras los dos oros ganados en el Mundial del pasado año, Temiño, que esta semana compite en la Copa del Mundo de Madrid, mira al futuro en busca de la clasificación para Los Ángeles 2028 después de renunciar a París 2024 por la presión que sintió, y asegura, en una entrevista con EFE, que la herida que le generó aquel episodio “está más que cerrada”.

El deportista aragonés, que compagina su carrera deportiva con un grado superior de Transporte y Logística, sueña con ir a los próximos Juegos, pero prefiere no obsesionarse con la que sería la primera medalla olímpica española individual en arco e ir competición a competición.

PUBLICIDAD

Pregunta (P.). Tuvo su primer arco con dos años, ¿estaba predestinado a ser tirador?

Respuesta (R.) Predestinado no lo sé. Practicando el tiro con arco con mi padre era muy raro que no me decantara por él. Era un sueño estar en el equipo nacional. Hasta que no pasó no me lo llegué a creer.

P. Tras las dos medallas en el Mundial, ¿cuál es el próximo objetivo?

R. Seguir mejorando cada día, en cada competición, en cada entrenamiento. El objetivo es el que te propongas en la próxima competición. Obviamente, a largo plazo, poder ir a unos Juegos Olímpicos, conseguir un diploma o una medalla sería la leche, pero nos perjudica mucho a los deportistas hablar de lo que va a pasar en el futuro.

P. En París se retiró antes de ir por la presión, ¿esa herida está cerrada?

R. Sí, creo que sí. Era mi primera vez compitiendo por entrar en unos Juegos. Estaba la presión de intentar clasificar al equipo. Me sobrepasó esa presión, pero con toda la experiencia que estoy cogiendo, esa herida está más que cerrada. He trabajado con todo el equipo, entrenadores, mi psicólogo, mi familia… son un pilar muy importante. Aunque cueste, hay que trabajar con ellos esas expectativas. Ellos quieren lo mejor para mí. Por esa parte ha sido todo más fácil.

P. Que le vean como favorito para ganar medalla en Los Ángeles 2028, ¿genera obsesión o un estímulo?

R. Intento no mirarlo, si lo coges de buena manera te puede motivar, pero como lo pilles de mala manera es un pozo muy hondo. Esperan esto de mí y si no lo consigo, qué va a pasar después. Qué más da lo que pase mañana, lo importante es lo que pueda hacer hoy. El equipo que estamos formando es muy fuerte. Nos queda todavía un par de años para afinar.

P. El equipo ha introducido métodos de entrenamiento innovadores, como tirar a oscuras, a la pata coja... ¿se están consolidando?

R. Sí, pero van surgiendo cosas nuevas. Tirando normal el margen de mejora es muy pequeño, la mejora está en adaptar el sistema nervioso de otras maneras. Entrenamos mucho con plataformas de inestabilidad y, cuando te pones en el suelo normal, tirar es mucho más fácil.

P. ¿Qué echa en falta por parte de las instituciones hacia los deportes minoritarios? ¿Tras las medallas nota más apoyo?

R. Tantas cosas… es un deporte que conoce muy poca gente y que también tiene muy poco enganche. En mi caso fue más el boom del momento. Las instituciones van a lo que van. Se hacen la foto en el momento y luego, o ayudan muy poco o directamente no ayudan. Es muy importante que se involucren más en el deporte.

P. ¿Cómo se plantea el futuro a medio y largo plazo?

R. Quiero seguir compitiendo a nivel profesional, pero no puedo dejar los estudios. Dedicarse al arco puede ser unos años, pero a largo plazo es muy difícil. Ser entrenador es algo que no me he planteado, porque es muy sacrificado.

P. Muchos deportistas se sienten perdidos al final de su carrera deportiva. El CSD está tratando de facilitar la transición, ¿cómo ve esta ayuda?

R. Es algo muy importante. Estamos metidos durante mucho tiempo en una burbuja y cuando sales al mundo real es muy diferente. Esas ayudas están muy bien para que los deportistas que se retiran no tengan ese miedo (…) Como dice mi psicólogo, Pablo del Río, “la retirada del deportista empieza en el momento en que lo practica”.

P. ¿A qué futbolista le ensañaría a tirar con el arco para promocionarlo?

R. No soy muy de fútbol, pero a Cristiano Ronaldo y Messi por el afán de superación y la visibilidad que tienen. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los costes millonarios a los que se enfrenta el príncipe Harry tras su última derrota judicial: una factura de más de 58 millones de euros

El duque de Sussex ha perdido el juicio contra el grupo editor de Daily Mail y, junto al resto de demandantes, podría verse obligado a asumir los gastos de los juicios

Los costes millonarios a los que se enfrenta el príncipe Harry tras su última derrota judicial: una factura de más de 58 millones de euros

El curioso hobbie que Penélope Cruz practica antes de irse a dormir: “Estudio medicina y anatomía todas las noches”

La actriz ha confesado en una entrevista con ‘The New Yorker’ que lleva más de doce años estudiando cada noche por puro placer

El curioso hobbie que Penélope Cruz practica antes de irse a dormir: “Estudio medicina y anatomía todas las noches”

Qué es la enfermedad crónica que le han diagnosticado a Bryan Johnson, el ‘biohacker’ multimillonario que quiere desafiar a la muerte

El magnate estadounidense es conocido por haberse inyectado plasma de su hijo de 17 años para revertir el envejecimiento

Qué es la enfermedad crónica que le han diagnosticado a Bryan Johnson, el ‘biohacker’ multimillonario que quiere desafiar a la muerte

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

El secretario general de UGT acusa al líder del PP de “seguir el discurso de la extrema derecha” y hacer “un cóctel todo en la misma olla”

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de documentos”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

ECONOMÍA

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”