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Se restablece la circulación en la línea férrea entre Extremadura y Sevilla

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Sevilla, 8 jul (EFE).- La línea férrea directa entre Extremadura y Sevilla vuelve a operar con normalidad desde este miércoles, tras la incidencia que hizo que este martes se suspendiese el servicio durante todo el día.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en sus redes sociales de que durante la madrugada se ha resuelto la incidencia que afecta a la circulación entre Zafra (Badajoz) y la estación de Santa Justa, en Sevilla.

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Poco antes de las 6.00 de la mañana se ha vuelto a poner el trazado a disposición de Renfe, sin que se haya facilitado la causa de la incidencia.

Concretamente, el tramo donde se localizaba la avería estaba entre Llerena (Badajoz) y Guadalcanal (Sevilla).

Debido a este problema se tuvo que suspender el tren Regional 33779, que tenía que salir de Sevilla a las 16:34 horas para llegar a Cáceres a la 21:17, con servicio de autobús entre Sevilla y Zafra.

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Además, hubo que establecer el mismo sistema de transporte para el Media Distancia que tenía que salir de Sevilla a las 11:23 horas con llegada a Madrid-Atocha a las 19:44. EFE

fcs/fs/sgb

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