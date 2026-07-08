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Sánchez se toma "con paciencia" las amenazas de Trump con quien ha hablado sobre el Mundial "sin ninguna tirantez"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que se toma "con calma y con paciencia" las últimas palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado con suspender el comercio con España, e incluso ha tenido ocasión de hablar informalmente con él sobre el Mundial de fútbol y no ha habido ninguna "tirantez".

En la rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), Sánchez ha explicado que ha mantenido "una charla informal" con Trump en la que han hablado de fútbol y el Mundial que se está celebrando en estos momentos en Estados Unidos.

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Este intercambio, ha aclarado el presidente, ha sido posterior a la rueda de prensa en la que Trump ha cargado contra España diciendo que es "una causa perdida" y ordenando interrumpir el comercio, y "en absoluto no ha habido ningún tipo de tirantez". "Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad", ha apostillado.

Así pues, Sánchez ha dicho que se toma lo dicho por el presidente estadounidense "con calma, con paciencia y una cierta normalidad" habida cuenta de que no es la primera vez que amenaza con romper las relaciones comerciales, recordando que esta es una competencia cedida a Bruselas y defendiendo que las relaciones bilaterales son "muy positivas".

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