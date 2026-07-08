Sánchez anuncia que España se suma a la misión de la OTAN en Finlandia para proteger el Ártico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles, que España se va a sumar a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica.

En esta misión participan también una decena de países aliados: Canadá, Dinamarca, la propia Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Países bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido, para aumentar su responsabilidad en la defensa del Atlántico Norte, el Báltico y el Océano Ártico.

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Sánchez ha hecho este anuncio en la rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Ankara (Turquía), en la que ha subrayado el compromiso de España con la Alianza, subrayando que en este momento España lidera misiones en Irak, en el Atlántico Norte y presta apoyo esencial en los flancos sur y este de Europa.

Para Sánchez, la participación en todos estos lugares refleja el "firme compromiso" de España, un país del sur de Europa, con la OTAN y con la aproximación de 360 grados que es "total y absoluta".

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