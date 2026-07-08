Recibe el alta el herido por asta de toro en el segundo encierro de los Sanfermines

Pamplona, 8 jul (EFE).- El joven guipuzcoano de 23 años que había sido ingresado en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras resultar herido por asta de toro en el encierro de los Sanfermines de este miércoles ya ha sido dado de alta, según el último parte médico.

El herido, de Idiazabal, ha sufrido una cornada en el brazo en el tramo de Telefónica y aunque ha sido trasladado al HUN, su pronóstico era leve. De hecho, ya ha podido abandonar el centro hospitalario.

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A raíz del encierro, también fueron atendidas en la plaza de toros dos personas por contusión con deformidad en pierna y por hemorragia no masiva por caída en brazo.

Los toros de la ganadería gaditana de Herederos de José Cebada Gago han protagonizado un segundo encierro de los Sanfermines rápido, que ha durado 2 minutos y 26 segundos. EFE

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