Mueren dos personas tras un incendio en una vivienda en Mijas (Málaga)

Málaga, 8 jul (EFE).- Dos personas han fallecido esta madrugada tras un incendio registrado en una vivienda en Mijas (Málaga).

El servicio de Emergencias 112 ha recibido a las 2:15 horas un aviso de que salían llamas y humo en un piso en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas, según ha informado el centro de control.

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Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los Bomberos han confirmado que dos personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado fallecidas en el incendio. EFE