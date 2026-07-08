Muere electrocutado un hombre en una torre eléctrica de Cabezo de Torres (Murcia)

Murcia, 8 jul (EFE).- Un hombre ha fallecido este miércoles tras sufrir una descarga eléctrica en la empresa 'Ramón Sabater", dedicada a la producción de pimentón, en Cabezo de Torres, ha informado a EFE un portavoz del 112.

La víctima fue localizada por un operario de la citada empresa cuando esta mañana se cortó el suministro eléctrico en 'Ramón Sabater' y cuando fueron a arreglar la avería se encontraron en una torreta eléctrica, a unos ocho metros de altura, al fallecido, sin que por el momento se conozcan las circunstancias en las que pudo haber accedido a la instalación.

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El operario que acudió a arreglar el corte de luz, al llegar a la torreta, encontró al hombre encaramado en la estructura y dio aviso de inmediato a los responsables de la compañía, que alertaron a las 11:20 horas a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos, cuya intervención permitió descender el cuerpo de la víctima de la torreta, y sanitarios que certificaron el fallecimiento del hombre.

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Las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan ahora la identidad del hombre y las circunstancias que lo llevaron a acceder a la instalación eléctrica. EFE