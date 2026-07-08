Espana agencias

Los bravos y rápidos Cebada Gago, protagonistas este 8 de julio del encierro de Pamplona

Guardar
Google icon

Pamplona, 8 jul (EFE).- Seis toros de Herederos de D. José Cebada Gago, de Medina Sidonia (Cádiz), conocidos por su bravura, su velocidad y peligrosidad en la carrera, protagonizarán este miércoles 8 de julio el segundo encierro de los Sanfermines 2026.

El año pasado, los Cebada Gago protagonizaron un encierro muy peligroso, que dejó dos corredores heridos por asta: un hombre de 38 años y natural de Caravaca de la Cruz (Murcia) que fue corneado en la axila en la calle Estafeta y un corredor colombiano de entre 25 y 30 años que recibió una herida superficial por asta de toro en la cuesta de Santo Domingo.

PUBLICIDAD

Otros seis corredores fueron trasladados al hospital por diversos traumatismos.

La ganadería gaditana ha desplazado a Pamplona un lote de ocho toros de capas oscilantes entre los cárdenos, negros y un sardo, con nombres como Palillero, Destacado, Juncal, Filósofo, Branador, Manijero, Pintado o Cepillito. Sus pesos oscilan entre los 555 y 610 kilos.

PUBLICIDAD

Los Cebada Gago, la segunda ganadería que más veces ha corrido por las calles de Pamplona, solo por detrás de Miura, serán lidiados este miércoles por la tarde por los diestros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de julio en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de julio en Zaragoza

Mujeres en contra de la ley del concebido no nacido de Feijóo y Ayuso y su política de natalidad: “Es un intento de controlar el cuerpo de las mujeres”

Organizaciones sociales y feministas consideran que la medida podría derivar en un retroceso de los derechos reproductivos de las mujeres y acabar afectando al derecho al aborto

Mujeres en contra de la ley del concebido no nacido de Feijóo y Ayuso y su política de natalidad: “Es un intento de controlar el cuerpo de las mujeres”

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

Las sanciones han pasado de 248 en 2021 a 374 en 2025, un 50% más. Y la cuantía económica que conllevan de 51.000 a 669.000 euros. Los afectados denuncian la falta de mantenimiento de los vechículos, y sin él “no hay accesibilidad”

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

Mad Cool 2026: cómo llegar al Iberdrola Music, cómo volver y horarios de todos los conciertos

El festival de música ubicado en Villaverde celebra su novena edición del 8 al 11 de julio

Mad Cool 2026: cómo llegar al Iberdrola Music, cómo volver y horarios de todos los conciertos

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de papeleo”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Sindicatos y asociaciones de diplomáticos critican que el servicio consular lidiará con una avalancha de peticiones con las mismas plantillas que en el año 2000

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de papeleo”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de papeleo”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

ECONOMÍA

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”